Son dakika: ABD'den skandal Akdeniz açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada "Türkiye'den Yunanistan ile istikşafi müzakerelere başlamasını ve hesaplı provokasyonlara son vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam edeceği açıklanmıştı.