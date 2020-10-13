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13.10.2020 - 15:55 |

Son dakika: ABD'den skandal Akdeniz açıklaması!

ABD'den yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine yeniden başlama açıklamasından üzüntü duyduk" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: ABD'den skandal Akdeniz açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada "Türkiye'den Yunanistan ile istikşafi müzakerelere başlamasını ve hesaplı provokasyonlara son vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam edeceği açıklanmıştı. 

7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindekiler böyle savrulduKocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindeki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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