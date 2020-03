Son dakika... Acı haberler peş peşe! İki Türk daha öldü

Yayılma hızı gittikçe artan corona virüs kabusunun bugün dünya üzerinde bulaştığı insan sayısının 400 bini aşması bekleniyor, can kaybı ise 16 bin 500'ü geçti. Halihazırda yeryüzündeki 195 ülke ve bölgede görülen Covid-19'a ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.45 : 4 bin 749 vakanın kayıtlara geçtiği, 213 insanın yaşamını yitirdiği Hollanda'da önlemler sıkılaştırılıyor. Hükümet Pazartesi günü üçten fazla kişinin bir araya gelmesini ve birbirlerine 1,5 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı. Bu kurala uymayan kişilere 400 euro, şirketlere de 4 bin euro para cezası verilecek.

Hükümetinin corona virüsü durdurmak için 1 Haziran’a kadar tüm toplantı ve etkinlikleri iptal etmesi, ülkedeki Müslümanların Ramazan ayı kutlamalarını da etkileyecek.

Hollanda Televizyonu’na (NOS) göre, bu önlemler nedeniyle 23 Nisan gecesi başlayacak olan Ramazan ayı etkinliklerine de sınırlamalar getirilecek.

Ülkedeki cami ve diğer ibadethaneler, toplanma yasağı çerçevesinde 1 Haziran’a kadar kapalı olacağı için teravih ve 24 Mayıs’taki bayram namazı kılınamayacak.

Hollanda’daki Müslümanların bayram ziyaretleri ve toplu iftar yemekleri de, toplanma yasağı nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek.

Hollanda’daki Müslümanlar, sosyal medya üzerinden bu duruma ilişkin hayal kırıklıklarını dile getirdi.

10.00 : Hollanda, Fransa, İngiltere ve acı haberlerin geldiği son ülke Belçika oldu.

Belçika'da yaşayan iki Türk, corona virüsten hayatını kaybetti. Kurbanlardan biri, Heusden-Zolder ilçesinden, 59 yaşında.

Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Onur da yaşamını yitirdi. Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Genk şehrinin eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, geçen hafta sosyal medyadan yayınladığı bir video ile ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına seslenmişti. Çağlar, Genk ve yakınındaki Hasselt şehri hastanelerinde tedavi gören Covid-9 hastalarının neredeyse yarısının Türk olduğu bilgisini vermişti:

"Hastanede bulunan hastaların yaklaşık yüzde 50'si Türklerden oluşmaktadır. Ama bölgede Türklerin nüfusun yüzde 10-20'sini oluşturuyor. Demek ki bizim insanımız alınan önlemlere yeteri kadar dikkat etmiyor. Bu önlemlere lütfen dikkat edin."

Hollanda'da üç, Fransa'da iki ve İngiltere'de iki olmak üzere daha önce yedi Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.







09.25 : Corona virüs salgınının Çin'den sonra hızla yayıldığı ikinci ülke olan İran'da, altı yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Her gün ortalama 100'ü aşkın insanın yaşamını yitirdiği İran'da, can kayıpları 1812'ye ulaştı. Tespit edilen vakalar ise, bugün itibariyle 23 bin 4.9.



08.40 : Alman Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah yaptığı açıklamaya göre ülkede bir günde 4 bin 764 yeni koronavirüs vakası tespit edilerek, virüsün bulaştığı kişi sayısı 27 bin 436'ya çıktı.

Enstitü koronavirüs bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 28 artarak 114'e ulaştığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar akşamı yaptığı açıklamanın ardından kendisini 14 günlük karantinaya almıştı.





08.30 : İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın sokağa çıkmaya sınırlama getirmesi, beklendiği gibi gazetelerin manşetlerinde. The Daily Telegraph 'Özgürlüğün sonu', The Guardian 'Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum', The Daily Mail 'Tecrit', The Times 'Evde kalmalısınız' manşetleriyle okuyucularının karşısına çıktı.

Dünyanın aksine sürü bağışıklığı yöntemini hayata geçireceğini açıklayan Londra yönetimi, corona virüsün yayılma hızı karşısında geri adım attı. 6 bin 650 vakanın kayıtlara geçtiği Birleşik Krallık'ta dün 54 hasta daha yaşamını yitirdi, can kayıpları 335'i buldu.

05.10 : Güney Asya ülkesi Filipinler, tanı konulan 39 hastayla birlikte ülkedeki vakaların 501'e ulaştığını aktarıyor. Bölgenin bir diğer ülkesi Tayland ise son 24 saatte 126 testten pozitif sonuç aldı ve hastaların sayısı 200'ü geçti. Tayland'da üç can kaybıyla birlikte toplam ölümler de dört oldu.

04.30 : Güney Kıbrıs'ta salgının önüne geçmek için ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı yarın akşam yürürlüğe giriyor.

Adanın güneyinde temel ihtiyaçları giderme, çalışma alanlarına ulaşma, doktor ve eczane ihtiyacı gibi durumların haricinde 13 Nisan'a kadar kimse sokağa çıkamayacak. Parklar, çocuk oyun alanları, sahiller, gezi alanları açık spor alanları ve meydanlar kapatıldı.

Rum yönetimi, şimdiye kadar 116 corona virüs vakası tespit etti.





04.20 : Son bir ayın en düşük vaka sayısını dün bildiren Güney Kore, bugün 76 yeni tanı konulduğunu duyurdu. Güney Asya ülkesinde halihazırda 9 bin 37 hasta var.

01.50 : Vakaların 45 bini, can kayıplarının ise 580'i aştığı ABD'de Başkan Donald Trump bir kez daha kameralar karşısına geçti. ABD lideri, First Lady Melania Trump'a yapılan testin negatif çıktığı bilgisini verdi.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, salgınının ekonomide yarattığı hasarın en hafif şekilde atlatılması için, alınan önlemlerle sınırlanan ekonomik faaliyetlerin bir noktada normale dönmesi gerektiği mesajını verdi.

Dünyanın en büyük ekonomisinde faaliyetin durmasının tüm dünyayı etkileyeceğinin altını çizen ABD lideri, bir yandan virüsten en çok etkilenen yerleri yakından takip edip diğer yandan da ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçirilebileceğini savundu.





15 günlük süre dolduğunda ABD ekonomisinde faaliyetlerin yeniden başlaması için neler yapılabileceğini değerlendirdiğini dile getiren Trump, "Amerika yakın zamanda yeniden ekonomik faaliyetlere açılacak. Bu işin uzun vadeli bir mali soruna dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için sert önlemlerin hayata geçtiği ABD'de hem yaşanan istihdam kaybı hem de borsalardaki sert düşüş 2020 yılı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini kazanma umudu taşıyan Trump için kaygı yaratıyor. Trump kampanyasını 'güçlü ekonomi' teması üzerine kurmuştu.

"Doktorlara kalsa tüm dünyayı kapatalım derler. New York’ta borsa var. Borsanın kapandığını düşünsenize" diyen ABD lideri, Pazartesi günü Twitter’dan "Soruna getirilen çözümün sorunun kendisinden daha kötü sorunlara yol açmasına izin veremeyiz" mesajını paylaşmıştı.

Trump, ülkesindeki Asya kökenlilere de mesaj verdi: "Asya kökenli Amerikalılar’ın korunması çok önemli. Harika insanlar. Virüsün yayılması hiçbir şekilde onların hatası değil." Trump, daha önceki basın toplantılarından birinde 'Çin'den gelen virüs' ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

00.20 : Eşi Sophie Gregoire Trudeau corona virüse yakalanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halka yapılan çağrıların yeteri kadar karşılık bulmamasına isyan etti.

Tüm Kanadalılardan dışarı çıkmamalarını isteyen Trudeau, "Yenilmez olduklarını düşünen insanların resimlerini gördük. Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın" dedi.

Şimdiye kadar 24 insanın hayatını kaybettiği Kanada'da, 2 bin 91 test pozitif sonuç verdi.