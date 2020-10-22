22.10.2020 - 13:53 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Aliyev: Barış gücüne karşı değiliz ama kendi şartlarımızı sunarız!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını ancak kendi şartlarını sunacaklarını söyledi.
Azerbaycan lideri Aliyev, Dağlık Karabağ'a barış gücü konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını ancak kendi şartlarını sunacaklarını söyledi.
Aliyev ayrıca, işgal altındaki bölgede yaşayan Ermeniler'in kültürel özerklik sahibi olabileceğini de belirtti.