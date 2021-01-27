Son dakika... Almanya'da evden çalışmak zorunlu oldu! Uymayanlara 30 bin euro ceza

Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 100 milyonu geçerken, vakaların ve can kayıplarının yaklaşık üçte biri Avrupa'da kaydedildi. Kış mevsiminin gelmesiyle salgının kasıp kavurduğu Avrupa'da, daha önce hayal edilemeyen gelişmeler var.

Alman hükümeti ile eyalet yönetimlerinin korona kısıtlamalarının kapsamını genişletme kararı uyarınca evden çalışmaya ilişkin yönerge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, bugünden itibaren işverenler herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda personellerine ofise gelmeden evden çalışma (homeoffice) imkanı sunmak zorunda olacak.

Almanya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine, resmi daireler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve şirket, evden çalışmalarının önünde engel bulunmayan personeli için işe gelme yükümlülüğünü kaldırarak, evlerinden çalışmalarına olanak tanımıştı. Kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere tavsiyesi niteliğinde olan uygulama bundan böyle zorunlu hâle getirilmiş oldu.

Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya varan para cezaları uygulanabilecek.

'Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak'

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı.

Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast, "Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.

Alman basın ajansı dpa'ya konuşan Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, "Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.

İşletmelerin yönetmeliklere uyup uymadıkları eyaletlerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkilileri tarafından denetlenecek.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının (Homeoffice) neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

UZAKTAN EĞİTİM YASAKLANDI

Öte yandan, Portekiz hükümeti, koronavirüs salgınında özel okullarda uzaktan eğitimi en az iki hafta yasakladı. İktidardaki Sosyalist Parti, kararın daha iyi olanaklara sahip çocukların, devlet okullarında okuyan yoksul öğrencilere karşı avantajlı hale gelmesini önlemek için aldığını duyurdu.

Başbakan Antonio Costa bu ay okulların açık kalacağını duyurmuştu.

Fakat ülkede koronavirüs vakalarının tırmanmaya başlaması azınhlık hükümet üzerindeki baskıyı artırınca, Costa geçen hafta Perşembe günü okulların ertesi gün kapanacağını açıkladı.

Okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Hükümet tatil döneminde özel okulların uzaktan eğitime devam etmesine izin verilmesinin "fırsat eşitsizliği yaratacağını" savundu.

Salgının ilk dalgasında devlet okullarında uzaktan eğitimde imkanların yetersiz olması eleştirilere neden olmuştu. Hükümet iki haftalık zorunlu tatilde kaybedilen sürenin ileri bir tarihte telafi edileceğini açıkladı.

'Ancak Markist rejimlerde olur'

Hükümetin kararı, bazı veliler ve rakip partilerin eleştirilerine neden oldu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine göre merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Rui Fernando da Silva Rio, "Özel okullarda dijital eğitimi yasaklamak, totaliter ve Marksist rejimlerde görülebilecek bir uygulama" dedi.

Rio, kararın kamu çıkarı ya da halk sağlığını korumaya hiçbir katkısı olmayacağını savundu, "Solun en kötü hali" yorumunda bulundu.

Bazı veliler de kararın geri alınması için girişim başlattı. İnternette başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin kişi destek verdi.

Portekiz Özel Okullar Birliği ise çocukları eğitimden alıkoymanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekizde bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 653 binin üzerinde. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bini aştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe, BBC Türkçe