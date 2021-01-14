MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Azil kararının ardından Biden'dan açıklama
ABONE OL
14.01.2021 - 06:32 | | AA

Son dakika... Azil kararının ardından Biden'dan açıklama

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Temsilciler Meclisinin Başkan Donald Trump'ı Kongre baskınında "isyana teşvik" ile suçlayan azil maddesini kabul etmesinin ardından, Senatodan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemesini istedi.

Son dakika... Azil kararının ardından Biden'dan açıklama

Biden, Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Temsilciler Meclisi üyeleri anayasamızda kendilerine tanınan yetkileri kullandı ve Başkanı sorumlu tutmak için suçlamalar getirdi." ifadesini kullandı.

Trump'a yöneltilen "isyana teşvik" suçlamalarına Demokrat ve Cumhuriyetçi her iki partiden de destek verildiğini belirten Biden, sürecin Senatoda devam edeceğini kaydetti.

ABD Senatosundan yargılama sürecinde kabine üyelerinin onaylanması gibi önemli işleri geciktirmemelerini isteyen Biden, "Bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde. Senatonun anayasal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kilit pozisyonları onaylama, aşı programını ve ekonomiyi raya sokma gibi diğer acil işler ile de ilgilenmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ABD'de 'azil' oturumu tamamlandı! Trump yolun sonuna geldi...
Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdiİstanbul Ataşehir'de Alev Y. adında bir kadın, sevgilisi Emre Y. tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Emre Y., daha sonra sevgilisinin bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Evde mahsur kalan Alev Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 12 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! 12 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Can pazarı! Anne - kızın yardımına vatandaşlar koştu

Can pazarı! Anne - kızın yardımına vatandaşlar koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet