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26.01.2021 - 14:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Beklenen oldu, İtalya Başbakanı Conte istifa etti

Pazartesi akşamı koltuğunu bırakacağını duyuran Conte, beklendiği gibi bugün istifasını verdi. İtalya'da siyasal çalkantının sona ermesi için yine Conte'ye hükümet kurma görevinin verileceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Beklenen oldu, İtalya Başbakanı Conte istifa etti

Koalisyon kriziyle başlayan siyasal çalkantı İtalya'da yeni bir istifa depremine neden oldu.

İki hafta önce dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan krizde, Başbakan Giuseppe Conte bugün istifasını sundu.

Pazartesi akşamı görevini bırakacağını açıklayan Conte, bugün kabinesini topladı ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifa mektubunu sundu.

İtalyan basını, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılmasıyla başlayan süreçte Conte'nin bir kez daha hükümeti kurmak için görevlendirileceğini aktarıyor.

Koalisyonun büyük ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD), Giuseppe Conte'ye desteğini sürdürüyor.

Anketlerde ilk sırayı alan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise ülkenin erken seçime gitmesini istiyor.

 
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