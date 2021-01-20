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20.01.2021 - 09:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Beyaz Saray duyurdu! 73 kişiyi...

Beyaz Saray'ın son dakika açıklamasına göre, görev süresinin sonuna yaklaşırken birbiri ardında af kararları açıklayan Trump, 73 kişiyi affetti.

Son dakika: Beyaz Saray duyurdu! 73 kişiyi...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 kişi için af çıkardığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, görevinin sona ermesine saatler kala hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon'a özel af çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump toplamda 73 kişiyi affetti.

İstanbul'da korku dolu gece! Rehin aldıÜsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Polislerin ikna edemediği kişiyi, olay yerine gelen annesi teslim olmaya ikna etti.
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