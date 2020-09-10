10.09.2020 - 14:01 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Beyrut limanında büyük yangın
Tarihi patlamadan bir ay sonra bu kez Lübnan'ın başkentinden alevler yükseldi, yangını kontrol altına almak için ordu helikopterleri kullanılacak.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay yaşanan patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde yeni bir yangın çıktı.
Bir petrol ve lastik deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Lübnan Kızılhaç yetkilileri yangından sonra bölgede başka bir patlama riskinin olmadığını duyurdu. Kızılhaç ayrıca yangından dolayı yaralanan kimsenin de olmadığını aktardı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan yangının devam ettiği anlaşılıyor. Lübnan medyasında ise yangını söndürme çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.
Geçen ay depolarda tutulan amonyum nitrat sebebiyle meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmişti.
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.