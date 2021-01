Son dakika: Biden'ın yemin töreninde şiir okudu, takipçi sayısı fırladı!

"The Climb We Hill" (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Amanda Gorman'ın Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıktı.

Birçok kişinin gözyaşları içinde dinlediğini söylediği şiirinde "birlik ve beraberlik" temasını işleyen Gorman'ın Eylül'de satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon'da ilk iki sıraya yerleşti.

2036'DA BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI KOYACAK



Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair oldu.

Amanda Gorman, şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bir bekar anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyor.

Gorman, 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre binasına saldırısına göndermede bulunduğu şiirinde şöyle diyor:

"Günü geldiğinde kendimize bu sonu gelmez karanlıkta ışığı nerede bulacağız diye sorarız… Paylaşmak yerine, ulusumuzu paramparça edecek, demokrasinin ötelenmesi anlamına gelen, ülkemizi mahvedecek bir güç gördük. Ve bu girişim az daha başarılı oluyordu. Demokrasi dönemsel olarak ertelenebilse de asla daimi olarak yenilgiye uğratılamaz."

Gorman yemin töreninden önce BBC'nin sorularını yanıtlarken "sözcüklerin güzelliği ve zarafetiyle ABD'nin yeni dönemi ve geleceğini anlatacağını" söylemişti.

Twitter'da binlerce kişi, küçükken konuşma engelli olduğunu söyleyen Gorman'ın performansına övgü yağdırdı.

MICHELLE OBAMA: IŞILDAMAYA DEVAM ET, AMANDA



Eski First Lady Michelle Obama, "güçlü ve etkileyici" dediği şiiri için Amanda Gorman'a "Işıldamaya devam et, Amanda" dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Twitter mesajında "Amanda Gorman, 2036'da başkanlığa adaylığını koyma sözü verdi. Sabırsızlanıyorum" derken, Amerikalı yayıncı ve oyuncu Oprah Winfrey, "Yeni bir genç kadının yükselişinden hiç bu kadar gurur duymamıştım" ifadesini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün eski başkanı Joanne Liu ise şiir için "En ilham verici 5 dakika 43 saniye" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe