Son dakika... Bildiğiniz her şeyi unutun! 230 bin ölü...

17.00 : Hollanda'da corona virüs vakaları son 24 saatte 777 artarak 19 bin 580'e ulaştı. Can kayıpları ise 234 artışla 2 bin 101 oldu.

16.20 : Fransa'da corona virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek için getirilen kısıtlamarın kapsamı genişletildi. Buna göre, başkent Paris'te insanların evlerinin önü ya da parklarda gündüz vakti egzersiz yapmaları yasaklandı. Açık havada spor, saat 19.00'dan 10.00'a kadar yapılabilecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo uygulamanın Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.





Paris'te park ve bahçeler yaklaşık üç hafta önce kapatılmış, buralarda toplanılması, oturulması ve spor yapılması yasaklanmıştı. Yeni uygulamalar kapmasında ülke genelinde koşu gibi bireysel sporlar kişilerin evlerine en fazla bir kilometre mesafede yapılabilecek.

16.00 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta can kayıpları bir günde 854 artışla 6 bin 227'ye fırladı. Kurbanların yaşlarının 23 ila 102 arasında değişiyor.

ABD'deki Washington Tıp Fakültesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) yaptığı modellemeye göre, salgının ilk dalgasında, İngiltere'de 66 bin ölüm, bir başka deyişle Avrupa'daki ölümlerin üçte birinden fazlasının görülebileceği belirtildi.

IHME, kıta genelinde 151 bin 680 kişinin ölebileceği tahminini yaparken, ABD'nin tümünde ise 81 bin 766 can kaybı bekleniyor.

Vaka sayısındaki yerel ve uluslararası verilerle, İtalya, Çin ve ABD'deki yaş ve ölüm oranlarını kullanan enstitü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde beklenen ölüm sayılarını hesapladı.

IHME'nin çalışmasında kullanılan başlıca unsurlardan birinin de ülkelerin yoğum bakım servislerindeki yatak kapasitesi olduğu belirtildi.

15.30 : İsveç sağlık yetkilileri, son 24 saatte 114 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece toplam ölü sayısı 591'e yükseldi.

14.55 : Dünya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımda tutulduğu Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nden gelecek haberi bekliyor. Hastane önünde bir gazeteci ordusu var ve televizyonlar canlı yayın yapıyor.

Johnson'ın halen yoğun bakımda tutulduğu sabah saatlerinde resmen açıklandı. Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove, Johnson'ın solunum cihazına bağlı olmadığını ve oksijen desteği verildiğini belirtti.

Öğle saatlerinde ise Johnson'da zatürre görülmediği ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği duyuruldu.

Peki Boris Johnson, corona virüsün İngiltere'ye ulaştığı günden bu yana neler yaptı?

Johnson, 28 Şubat'ta bir hastaneyi ziyaret ederek Covid-19 hastalarıyla fotoğraf çektirdi, birkaç gün sonra ise"Geçen gece birkaç corona virüs hastasının olduğu bir hastanedeydim. Hastalarla el sıkıştım ve el sıkışmaya devam ediyorum" dedi.





11 Mart'ta Kraliçe Elizabeth ile son yüz yüze görüşmesini gerçekleştiren Johnson, sürü bağışıklığı yöntemini uygulamaya devam ederken "Sizinle açık şekilde konuşmam gerekiyor. Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson ve ekibi ilerleyen günlerde corona virüsü önleme yaklaşımını kökünden değiştirdi, peş peşe yasaklar ilan etmeye başladı.

18 Mart'ta tüm okullar, 20 Mart'ta kafe, bar, restoran ve tiyatrolar kapatılırken, 23 Mart'ta uyarıların dinlenmemesi üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkede market ve eczaneler dışındaki tüm dükkanlar da kapatıldı.





26 Mart'ta Johnson'da öksürük ve hafif ateş görüldü, bir gün sonra ise test pozitif çıktı. Kendisini karantinaya aldığı Downing Street'teki 10 numaralı konutundan ülkeyi yönetmeye devam eden İngiltere Başbakanı, 31 Mart'ta video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

2 Nisan akşamı konutunun önünde sağlık alkışlarken, bitkin görüntüsü dikkati çekti.





5 Nisan Pazar günü ise Boris Johnson hastaneye kaldırıldı, 6 Nisan akşam saatlerinde yoğun bakıma alındı.

14.30 : Fransa'da bazı şehirler, coronavirüsle mücadele kapsamında, halka maske dağıtma kararı aldı. Bu arada, başkent Paris'te de gündüz saatlerinde dışarıda egzersiz yapılması yasaklandı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, tüm kent sakinlerinin 10 gün içinde tekrar kullanılabilen maske alacağını söyledi. Estrosi, haftasonu sosyal izolasyon kurallarında 'kabul edilemez bir gevşeme' gözlemlendiğini belirtti. Cannes ve Mandelieu-la-Napoule kentlerinde de maske dağıtılacağı duyurusu yapıldı.

Bu arada, başkent Paris'te polis, yarından itibaren saat 10:00 ve 19:00 arasında dışarıda egzersiz yapılmasının yasaklanacağını duyurdu. Fransa'da uygulanan kurallarda, koşu için dışarı çıkılmasına izin veriliyor, ancak doktorlar gündüz saatlerinde çok sayıda kişinin dışarı çıkması ve sosyal mesafe kurallarına uymamasından şikayetçi.

14.00 : Belçika'da son 24 saatte 403 can kaybı gerçekleşti, ölü sayısı 2 bin 35'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının da 1380 artışla 22 bin 194'e çıktığını bildiriyor.

13.55 : Dünya genelinde corona virüs vakaları 1 milyon 350 bini, can kayıpları ise 75 bini geçti. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlası ABD'de. 367 bin testin pozitif çıktığı ABD'de, can kaybı da 10 bini geçmiş durumda. ABD'de son bir günde 1255 hasta yaşamını yitirdi, 30 bini aşkın tanı konuldu.

MEVSİMLİK İŞÇİLER GELMEYİNCE...

13.40 : Fransa'da corona virüs nedeniyle sezonluk yabancı tarım işçileri gelemeyince hükümetin çağrısı üzerine 200 binden fazla işsiz Fransız gönüllü olarak hasat toplamak için başvurdu.

Tarım Bakanı Didier Guillaume, hükümetin çağrısının karşılık bulması nedeniyle Fransa'nın kendi kaynaklarıyla mevsimlik işçi sıkıntısını aşacağını söyledi.





Fransa'ya hasat zamanı özellikle çilek, kuşkonmaz ve domates toplamak üzere İspanya, Portekiz, Fas ve Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 200 bin mevsimlik işçi geliyordu. Mevsimlik işçiler hasat sonrası ülkelerine dönüyordu.

13.30 : İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, aile bireylerinden birinin corona virüs belirtileri göstermesi üzerine, kendisini tecrit ettiği açıklandı.

BBC'nin Newsnight programının siyaset editörü Lewis Goodall "Şüphesiz, dijital ortamda çalışmalarını sürdürecek. Başbakanın yokluğunda kabine koordinasyonu daha da önemli hale geldi. Gove koordinasyonda çok önemli bir isim. Bu işleri bir parça daha zorlaştıracak" diyor.

JAPONYA NÜFUSUNUN YÜZDE 44'ÜNE OHAL!

13.10 : Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo, liman kenti Osaka ve diğer beş farklı bölgede Olağaüstü Hal ilan etti.

Japan Times'ın haberine göre, Japon nüfusunun yüzde 44'ünün yaşadığı yerlerdeki uygulama Çarşamba günü başlayacak ve bir ay boyunca yürürlükte kalacak.

Düzenlemeyle bölge valileri, okulları ve işletmeleri kapatma kararı alabilecek ancak halka evlerinde kalma kuralı getirme yetkileri bulunmayacak.

Abe daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada "Olağanüstü hal ilan etmeye karar verdik, çünkü corona virüsün ülke geneline hızla yayılmasının yaşamlar ve ekonomi üzerinde dev bir etkisi olacağını düşündük" dedi.





Japonya hükümeti ayrıca, Japon Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 20'sine eşit olan 990 milyar dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketi de açıklayacak.

Başkent Tokyo'daki corona virüs vakaları geçen hafta iki kattan fazla arttı ve 1200'e ulaştı. Bugün de 80 yeni vaka açıklandı.

Ülke genelindeyse, vaka sayısı 4 bini aşarken, 93 kişi hayatını kaybetti.

12.35 : İran'da 11 milletvekiline daha corona virüs teşhisi konuldu. Yetkililer, tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ve 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söylüyor.

Öte yandan İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

Ülkede bir günde 2 bin 89 test daha pozitif sonuç verdi, vakalar 62 bin 589'a tırmandı.

12.30 : İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı beş gün sonra ilk kez az da olsa arttı. Dün 743 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 798'e yükseldi. Önceki 24 saatte 637 kişi ölmüştü.

İspanya, 16 bin 523 kişinin öldüğü İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke.

Ülkedeki vaka sayısı da 140 bin 510'a yükseldi. Bu da İspanya'yı dünyadaki en çok ikinci. vakaya sahip ülke yapıyor.

HİNDİSTAN BEKLENEN İZNİ VERDİ!

11.15 : Hindistan, sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen corona virüs tedavisinde denenen 'hidroksiklorokin' başta olmak üzere bazı ilaçların ABD'ye ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan basını, söz konusu yasağın ABD için gevşetilebileceğini dün sayfalarına taşımıştı.

ABD basını ise, yasağın Başkan Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik tehditlerinin ardından askıya alındığını yazıyor. Trump, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ilaçların gelmesine izin vermezse tabii ki bunun bir karşılığı olabilir" demişti.

Washington yönetimi, ilaç karşılığında yaklaşık 1,4 milyar insana sokağa çıkma yasağı uygulayan Hindistan’a 2,9 milyon dolar para yardımı yapacak.

Hindistan liderine telefon açan ABD Başkanı, hidroksiklorokin ilacını Covid-19 hastalığına karşı 'çığır açıcı' olarak niteliyor ancak

sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin maddesine benzerlik gösteren hidroksiklorokinin corona virüs tedavisinde etkili olduğu yönünde bir veri bulunmuyor.

Trump, bu maddenin koronavirüs tedavisinde kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay verdiğini iddia etmiş, FDA ise bunu yalanlamıştı.

Trump daha sonraki açıklamasında kullanımın yaşamı tehdit eden bir durumda hükümetten izin alma koşuluyla doktor onayıyla olabileceğini söylemişti.

10.50 : Pakistan'ın Ketta kentinde, hükümetin kendilerine yeterince koruyucu malzeme vermemesini protesto eden doktor ve sağlık çalışanları gözaltına alındı. Reuters en az 30 sağlık çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre polis, eyalet kabinesinin toplantı yaptığı yere yürümek isteyen doktor ve sağlık çalışanlarına coplarla mühadele etti.

Doktorlar yerel hükümeti, sağlık çalışanlarının güvenliğini koruyamamakla eleştiriyor, hükümetse corona virüslü hastalarla ilgilenen doktorlara yeterli maske ve koruyucu malzeme gönderildiğini iddia ediyor.





Başkenti Ketta olan Belucistan'da corona virüslü hastalarla doğrudan ilgilenmeyen 10'dan fazla doktorda virüs tespit edildiği belirtiliyor.

Geçen haftalar boyunca ülkenin başka bölgelerinde de yeterli koruma malzemesi olmadığı gerekçesiyle greve giden sağlık çalışanları olmuştu.

Pakistan'da şu ana kadar üç doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 3 bin 700'den fazla vakanın olduğu Pakistan'da 53 kişi de corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

10.30 : Rusya'da corona virüs salgınında yeni rekor kırıldı, bir günde 1154 vaka belirlendi. Rusya'da pozitif sonuç veren testlerin sayısı 7 bin 497'ye ulaştı.

Vaka artışlarının ilk kez 1000'i aştığı günde 11 de can kaybı gerçekleşti ve ölü sayısı 58'e çıktı.



Danimarka Vejers Strand'da denize giren bir erkek.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNLEMLERİ GEVŞETİYOR

10.20 : Danimarka'da corona virüs salgını nedeniyle kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan'da yeniden açılıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokulların açılmasının, önlemlerin esnetilmesinin en büyük aşaması olduğu belirtildi. Ancak hükümet vatandaşlara çağrı yaparak, sosyal yaşamdaki bir dizi kısıtlamanın aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Çekya hükümeti de salgının etkisini azaltmak amacıyla getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan'dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Avusturya'da sokağa çıkış kısıtlamalarına Nisan ayının sonuna kadar devam edilecek. Okullar ise Mayıs ortasına kadar kapalı kalacak.



09.55 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda tutulduğu resmen açıklandı. Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove, LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Johnson'ın solunum cihazına bağlı olmadığını ve oksijen desteği verildiğini belirtti.

09.00 : İngiliz gazeteleri, beklendiği gibi Başbakan Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılmasını manşetlerine taşıdı.

Times, Telegraph, i, Metro ve Sun gazeteleri 'Başbakan yoğun bakımda' başlığını kullanırken, Guardian ve Financial Times gazeteleri 'Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı' dedi.

Daily Mirror ise 'Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor' manşetiyle yayımlandı.

Daily Telegraph gazetesinin başyazısında ise "Başbakana acil şifa diliyoruz" başlığı vardı. Daily Telegraph, "Başbakanın bu krizin böylesi önemli bir anında hastaneye kaldırılması, Pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil" ifadesini kullandı.

Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki, Johnson'a oksijen verilmesinin daha olası olduğunu, en azından başlangıçta solunum cihazına bağlanmadığını aktardı. Nuki, solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını fakat Jonhson'ın en azından bilindiği kadarıyla bilincinin kapalı olmadığını belirtti ve ekledi:





"Yoğun bakımın koronavirüs için bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulamamız gerekir. Bu hastalığın bir ilacı olmadığı için yoğun bakım yalnızca bir 'destekleyici tedavi' işlevi görüyor. Ciddi vakalarda virüs ciğerlere saldırıyor ve zatürreye yol açıyor. Bu hem doktorların hem de hastaların hiç beklemediği bir hızla ilerleyebiliyor."

Nuki, East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Prof. Paul Hunter'ın "Covid-19 vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer verdi ve Johnson'ın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.



Guardian gazetesinde ise Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılma sürecinin perde arkasına dair bir haber yer aldı. Gazete, Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklanan Johnson için hastanede Perşembe gününden bir yatak hazırlandığını aktardı.

Guardian'a göre Johnson'ın sağlığının kötüleşmeye devam ettiği günlerde durumunun iyi olduğuna dair açıklamalar yapılması, bazı Muhafazakar Parti milletvekillerini, gelecekte yapılacak açıklamalara dair güvenin azalabileceği yönünde endişelendirdi.



'JOHNSON DÜZENLİ SPOR YAPIYORDU'

Times gazetesi ise Johnson'ın durumu kamuoyuna açıklanmadan kısa süre önce bakanların konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı. Times'a konuşan bir bakan "Gerçekten şok edici bir andı" dedi.

Times, Başbakan Johnson'ın hastalık öncesinde sağlığının genel olarak iyi olduğunu, düzenli olarak tenis oynadığını ve Başbakanlık Konutu'nda karantinada kaldığı süreçte düzenli olarak yoga, pilates ve aerobik egzersizleri yaptığını yazdı, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde bisiklete bindiğini hatırlattı.

Gazete, bir dönem obez olan Johnson'ın sonrasında kilo verdiğini yazdı.

ÇİN'DE TARİHİ AN!

04.35 : Corona virüsün Aralık ayında ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün ilk kez koronavirüs nedenli ölüm yaşanmadığı açıklandı. Gelişmeyi, uluslararası ajansları gece yarısı 04.35'te dünyaya duyurdu.

Çin'in resmi verilerinin geçerliliğine yönelik soru işaretleri olsa da, bu sembolik bir an.

Salgının ilk görüldüğü Wuhan eyaletindeki bazı önlemler de gevşetiliyor. 23 Ocak'ta dışarıya kapatılan kentten çıkışlara ilk kez izin verilecek.

Çin dün ülkede, hepsi dış kaynaklı olmak üzere, 32 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamıştı. Çin'deki vakaların sayısı 81 bin 740.

03.05 : Panama, ülkenin en büyük maden ocaklarından biri olan Minera Panama'nın geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Madende çalışan bazı işçilerin corona virüse yakalandığı bildiriliyor.

Orta Amerika ülkesinde 112 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 2 bin 100'e ulaştı, 55 can kaybı var.





02.25 : Norveç, corona virüs salgınını kontrol altına aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Bent Höie, bir hastanın 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" değerlendirmesini yaptı.

111 bin 299 Covid-19 testi yapan Norveç'te 5 bin 755 kişide corona virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin nüfuslu ülkede Covid-19'dan 59 can kaybı gerçekleşti.

02.20 : Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da karantina önlemleri 27 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

00.30 : ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsle savaşan ekiple düzenlediği günlük basın toplantısında, salgının yerle bir ettiği New York'a 3 bin yeni sağlık çalışanı görevlendirildiğini duyurdu.

Trump, New York limanına demirleyen ve Covid-19 dışındaki hastaların tedavi edildiği askeri gemide artık corona virüs hastalarının yatırılacağını da açıkladı. Söz konusu talep, New York Valisi Andrew Cuomo'dan geldi.

ABD'de vakaların 360 bini geçmesini de değerlendiren Trump, "Bizde daha çok vaka var gibi gözüküyor çünkü biz çok daha fazla test yapıyoruz. Test yoksa vaka da yok sanabilirsiniz, insanlar haberi olmadan evlerinde oturmaya devam eder. Başka birçok ülkede daha fazla vaka olabilir ama bizim kadar test yapmadıkları için bilmiyor olabilirler" dedi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması ilan etmek konusunda neden çekingen davrandığının sorulması üzerine ABD lideri, şu yanıtı verdi:

"Eğer gerçekten gerekli olduğunu düşünürsem çok sert önlemler alırım ama şu an anayasanın önerdiği gibi valilerin gerekli önlemleri almasını ve karar vermesini tercih ederim."





00.00 : Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, günlük basın toplantısında Amerikalıların Johnson'ın iyileşmesi için dua ettiklerini belirtip "Çok iyi bir dostum, ülkemizin bir dostu Başbakan Boris Johnson’a en iyi dileklerimi gönderiyorum. O gerçekten çok iyi bir dost, çok özel biri, güçlü, kararlı, hiç pes etmeyen bir yapıya sahip" dedi.

Johnson için birçok ülkeden geçmiş olsun mesajları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından "Bu zor günde Boris Johnson, ailesi ve İngiliz halkının yanındayım. Bu zor durumdan umarım hızla çıkar" mesajını paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bu günler ülkelerimiz için zor zamanlar. Ancak güçlü ve birlik içinde olarak bu savaşı kazanacağız" ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, hükmeti adına Johnson ailesi ve İngiliz halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Hollanda Başbakanı Rutte, "Onunla en kısa sürede sağlıklı bir şekilde tekrar konuşabilmeyi umuyorum" diye yazdı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kalbinin bu zorlu zamanda Johnson ve ailesiyle olduğunu belirterek, acil şifalar diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, dualarının Johnson ve ailesi ile olduğunu söyleyen bir mesaj paylaştı.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, mevkidaşına 'hızlı bir iyileşme süreci' diledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da, Twitter hesabından, Başbakan'ın hızlı iyileşmesi için dua ettiğini yazdı.