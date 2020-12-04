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04.12.2020 - 18:47 | | AA

Son dakika: Bir bir istifa ediyorlar! Son isim Alyssa Farah oldu

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika: Bir bir istifa ediyorlar! Son isim Alyssa Farah oldu

 

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a minnettar olduğunu" belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi.

Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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