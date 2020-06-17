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17.06.2020 - 23:12 | | AA

Son dakika... BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi

Gelen son dakika haberine göre; BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

Son dakika... BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı yayımladığı bir mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı kutladı.  Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE  Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

Son dakika... BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi

İBRAHİM KALIN

Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. ‘Dünya beşten büyüktür’ ilkesiyle küresel vicdan ve adalete katkı sağlayacağı bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum.

Bingöl'ü sağanak yağış vurduBingöl'de, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesinde derenin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi Kayapınar karayolunda ise heyelan ve toprak kayması oldu.
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