Son dakika... BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı yayımladığı bir mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı kutladı. Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN

Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. ‘Dünya beşten büyüktür’ ilkesiyle küresel vicdan ve adalete katkı sağlayacağı bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum.