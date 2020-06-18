MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
ABONE OL
18.06.2020 - 01:10 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir ediliyorMilli Savunma Bakanlığı yaptığı bir diğer paylaşımda " Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Şırnak'ta hain saldırı! 4 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Şırnak'ta hain saldırı! 4 işçi hayatını kaybetti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! ATAK'lar terör hedeflerini vuruyor

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! ATAK'lar terör hedeflerini vuruyor

Sıradaki Haber