Son dakika... Canlı Blog: 1 milyarı geçebilir!

Yerkürede 212 bin insanın ölümüne yol açan tarihi salgın, halihazırda 3 milyon 82 bin kişiye bulaşmış durumda.

18.00 : ABD'nin ardından en çok vakanın tespit edildiği Rusya'da, 11 Mayıs'a kadar kesintisiz ücretli tatil ilan edildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, günlük 150 bin test kapasitesine ulaştıklarını vurgulayarak, 11 Mayıs'tan itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için hazırlık talimatı verdi.

17.20 : Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransız Ulusal Meclisi'nde 11 Mayıs’tan sonra hükümetin normalleşme için kademeli olarak atacağı adımları açıklıyor. Bu plan daha sonra Ulusal Meclis'te oylanacak.

Başbakan Philippe, "Sokağa çıkma kısıtlarının 11 Mayıs’ta kaldırılması yeni vaka sayısının günlük 3 binin altında kalmasına bağlı. Eğer göstergeler kötüyse, sınırlandırmalar 11 Mayıs’ta kaldırılmayacak" dedi.

15 Nisan’da günlük yeni vaka sayısı 3 binin altına düşmüştü. Son iki haftadır günlük vaka sayısı ortalama 2.162’de seyrediyor.

Fransa'da 11 Mayıs'tan sonra alınacak diğer önlemlerin bir kısmı şu şekilde:

Kafe ve restoranlar hariç tüm iş yerleri 11 Mayıs'ta açılacak. Dükkanlarda sosyal mesafelenme kurallarına uyulması, bu mümkün olmadığında maske takılması tavsiye ediliyor.

Toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

Okullar kademeli olarak açılacak. Anaokulu ve ilkokullar 11 Mayıs'ta, bundan bir hafta sonra da ortaokullar açılacak. Liselerin açılması Mayıs sonunda değerlendirilecek. Anaokulları hariç tüm okullarda maske zorunlu hale gelecek.

Dışarıda bireysel spor yapmaya izin verilecek. İç mekanlarda ya da grupla spor yapmak mümkün olmayacak.

Müze, sinema, tiyatro ve konser salonları gibi çok sayıda insanın kapalı alanda bir araya geldiği yerler kapalı kalacak. Kütüphaneler açılacak.

17.05 : Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) raporuna göre, daha zayıf durumda olan ülkelere yardım edilmezse, dünya genelinde corona virüs kapacakların sayısı 1 milyarı bulabilir.

IRC, virüsün yayılmasına engel olmak için mali ve insani yardımların bir an evvel devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Raporda, Afganistan, Suriye gibi 'kırılgan ülkelere', büyük bir salgının önlenebilmesi için 'derhal fon ayrılması' gerektiği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde corona virüs vakası 3 milyonu aştı, ölümler de 200 bini geçti.

IRC, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Imperial College London modellemelerine ve verilerine dayandırdığı raporunda enfeksiyon kapanların sayısının 500 milyon ila 1 milyar arasında değişebileceğini ifade etti.

Çatışmaların yaşandığı istikrarsız ülkelerde de ölümlerin 3 milyonu geçebileceği uyarısı yapıldı.

IRC Başkanı David Miliband, "Bu sayılar bir uyarı niteliğinde olmalı. Bu salgının yıkıcı ve orantısız etkisi kırılgan, savaş mağlubu ülkelerde henüz hissedilmedi. Şimdi önemli olan bağışçıların bu cephelerde yürütülen sağlık mücadelesi için esnek fonlar ayırması. Hükümetler, insani yardımın ulaşması önündeki engellerin kaldırılması için birlikte çalışmalı" dedi.

17.00 : ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.

16.30 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta bir günlük düşüşün ardından corona virüs kurbanlarının sayısı yeniden arttı.

Son 24 saatte 639 hasta daha yaşamını yitirdi ve hastanede gerçekleşen ölümler 21 bin 731'e yükseldi. İngiliz medyası, evinde hayatını kaybedenler dahil edildiğinde can kaybının 33 bini aştığını bildiriyor.

16.20 : Balkanlarda Romanya'nın ardından 8 bin 497 vakayla ikinci sırada yer alan Sırbistan'da, 15 Mart'tan bu yana ilk kez parlamento toplandı.

Toplantı öncesinde ateş ölçüldü, milletvekilleri maske ve eldiven taktı.





Sırbistan'da gelecek hafta önce şehirler arası, ardından şehir içi ulaşımın yeniden başlatılması planlanıyor.

15.05 : Hollanda'da corona virüs kapanların sayısı azalıyor. Son 24 saatte yalnızca 171 test pozitif çıktı, vakalar 38 bin 416'ya yükseldi.

Avrupa ülkesinde 48 yeni ölüm kayıtlara geçti, can kaybı 4 bin 566 oldu.

Hollanda'da yalnızca doğrulanan vakalar bildiriliyor, corona virüs bulaşanların sayısı gerçekte daha fazla.

14.00 : Uluslararası haber ajansları, Çin'de Chen Mei ve Cai Wei isimli iki aktvisitin corona virüs ile ilgili hükümet tarafından sansürlenen bilgileri yayımlayan bir internet sitesine katkıda bulundukları için gözaltına alındıklarını bildirdi.

Reuters ve diğer ajanslar, haberlerini Chen'in kardeşinin verdiği bilgilere dayandırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’e, 19 Nisan’da Pekin’de gözaltına alındıkları kaydedilen iki aktivisti serbest bırakma çağrısı yaptı.

'Terminus 2049' isimli internet sitesine kullanıcılar corona virüsle ilgili hükümetin sansür uyguladığı belgeleri yüklüyor.

Cai’nin kız arkadaşının da gözaltına alındığı bildirildi ancak onun internet sitesiyle ilişkili olup olmadığı bilinmiyor.





İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Yaqiu Wang, "Çin’de Covid-19 ile ilgili bilgi akışının özgürce yapılamaması, küresel bir salgına dönmesinde rol oynadı" dedi: "Dünya çapında hükümetler Pekin’e haksız bir şekilde gözaltına alınan aktivistleri ve vatandaş gazetecileri hemen serbest bırakması için baskı uygulamalı."

Çin’de salgının başından beri bir dizi gazeteci ve aktivistten haber alınamıyor. Çin’in Vuhan kentinde gözaltına alınan bir gazeteci iki aydan sonra geçen hafta yeniden ortaya çıktı. Yıl başından beri başka iki gazeteciden ise haber alınamadığı bildiriliyor.

Çinli yetkililer salgın sürecinde bilgi sakladıkları iddialarını reddediyor.

13.55 : İngiltere ve Birleşik Krallık’ta corona virüs nedeniyle bakım evlerinde ölenlerin sayısı toplam can kaybına eklenenince ülke genelinde bir haftada ölenlerin sayısı rekor bir seviyeye ulaştı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre 17 Nisan’da sona eren hafta, bakım evlerinde ölenlerin sayısı 2000 oldu. Bu sayı, bir önceki haftanın iki katına denk geliyor.

Bir sonraki haftanın öngörüleri de bu sayının arttığına işaret ediyor.

Ülke genelinde 17 Nisan’da biten hafta toplam ölü sayısı 22.000’e ulaştı. Bu sayı, 1993’ten bu yana bir hafta içinde kayda geçen en yüksek can kaybı oldu.

Normalde yılın bu haftası kaydedilen ölümler, bu sayısının yarısına denk geliyordu.

Britanya’da geçen hafta sonu corona virüs nedeniyle hastanede yaşamlarını yitirenlerin sayısı da 20.000’i aştı.





LÜBNAN ALEV ALEV

13.30 : Lübnan’da yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi, yaşam pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sıkıntıları protesto için sokaklara çıkan göstericiler, bankaları ve büyük şirketleri ateşe verdi, yolları kapattı.

Protesto gösterileri başkent Beyrut, Trablusşam, Zelka ve Saddiyat dahil birçok şehirde düzenlendi. Trablusşam’da güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Askerler eylemlere katılanları havaya ateş açarak, göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Ekim ayından bu yana ekonomik darboğaz yaşayan Lübnan, corona virüse krizin ortasında yakalandı. Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması, mağazaların, iş yerlerinin kapanması ekonomik sıkıntıları daha da artırdı.

Reuters’ın haberine göre Lübnanlı güvenlik ve sağlık yetkilileri, dün gece Trablusşam’da göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 20'li yaşlarda bir gencin öldüğünü söyledi. En az 10 göstericinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Trablusşam’da ‘askerlerin saldırıya uğradıkları’, ‘araçlarına fırlatılan el bombası ve yangın bombası nedeniyle iki askerin hafif yaralandığı’ belirtildi.

Ordu çıkan olaylardan ‘barışçıl gösterilere sızanları’ sorumlu tuttu.

Şehirdeki bankalar cemiyeti güvenlik sağlanana kadar şubelerinin kapalı kalması kararı aldı.

Ülkede döviz çekimlerine kısıtlamalar getirildi ve yurt dışı havaleleri askıya alındı. Lübnan Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi kara borsada değer kaybetmeye devam ediyor.

Resmi kurda bir Amerikan doları yaklaşık 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen, kara borsada 4000 liraya işlem görüyor.





ALMANYA'DA KORKUTAN ARTIŞ

13.25 : Almanya geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırma konusunda iyimser iken Salı günü yetkililer, enfeksiyon oranının arttığı ve yeniden yüzde 1’e çıktığı uyarısında bulundu.

Bu, virüsün bulaştığı 10 kişinin, enfeksiyonu 10 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor.

Geçen hafta bu oran yüzde 0,7’ydi, bu da virüs kapan 10 kişinin enfeksiyonu yalnızca 7 kişiye bulaştırması demekti.

Almanya küçük mağazaların yeniden açılmasına ve bazı bölgelerde çocukların okula dönmesine izin vermişti.

13.10 : Çin'de corona virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı. Resmi açıklamaya göre, eyalette yeni vaka ve ölüm görülmedi, tedavi altındaki son 12 hasta da pazar günü taburcu edildi.

12.50 : İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.







İSPANYA'DA SON 38 GÜNÜN EN DÜŞÜK RAKAMI

11.50: İspanya'da bir günde 301 can kaybı gerçekleşti, böylece 38 gün sonra en düşük ölüm sayısına ulaşıldı.

İspanya'da Pazartesi günü 331 ölüm kayıtlara geçmişti.

Ölü sayısının 23 bin 822'ye çıktığı İspanya'daki vakalar ise düşüş gösteriyor. 1308 test daha pozitif sonuç verdi, vakalar 210 bin 773 oldu.

İspanya, ABD'nin ardından dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke.



10.55 : Arjantin, corona virüs salgını nedeniyle 1 Eylül’e kara tüm iç hat ve dış hat ticari uçuşları iptal etti. Yetkililer, havayolu şirketlerinin gelecek dört ay içinde bilet satışı yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Havacılık kuruluşları bu kararın binlerce kişinin işlerini kaybetmesi anlamına geleceğini söylüyor.

Arjantin, Mart ayında ülkede yaşamayan herkese sınırlarını kapatmış, katı karantina uygulamaları başlatmıştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yaklaşık 4 bin teyitli koronavirüs vakası var, can kaybı da 192.

10.50 : Rusya'da 6 bin 411 vaka daha belirlendi. Böylece Rusya, 93 bin 558 vakayla İran'ı geride bıraktı ve dünyada sekizinci sıraya yerleşti.

Bir önceki gün bu sayı 6 bin 198'di.

Moskova yönetimi, can kayıplarının ise 72 artışla 867'ye çıktığını bildiriyor.

Rusya, 3 milyonu aşkın testle yeryüzünde ABD'den sonra en fazla test uygulayan ikinci ülke konumunda.



ABD BU KADINI KONUŞUYOR

10.00 : ABD'de karantinayı protesto eden grubun liderliğini yapan Trump fanatiği Audrey Whitlock, corona virüse yakalandı.

Audrey Whitlock, Kuzey Carolina eyaletinde (NC) sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin protestosunda öne çıkmıştı.

Yerel televizyon kanalı WNCN, Audrey Whitlock'a yapılan testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor.



Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip 'Barışçıl Eylem' isimli grup, Nisan ayı başından bu yana hayli aktif ve büyük protestolar düzenliyordu. Kuzey Carolina'daki karantina önlemleri 8 Mayıs'a kadar uzatılmış durumda.

08.45 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Normale dönüş için uygun koşullar yok. Biz şu anda ikinci aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil" dedi.

Salgında en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesini ziyaret eden Conte, "Birçok vatandaşımız kararnamedeki yeni önlemlerden memnun kalmadı. Bunu görüyoruz. Bu anlaşılabilir. Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.





Başbakan Conte'nin açıkladığı kademeli normale dönüş programı, İtalya'da tartışılıyor.





BREZİLYA'DA BİR GÜNDE 338 ÖLÜ

07.35 : Güney Amerika'da corona virüsün en fazla yayıldığı Brezilya'da, can kaybı ve vakalar artıyor.

Son 24 saatte 338 hastanın daha ölmesiyle can kaybı 4 bin 543'e yükseldi.

Corona virüs kapanların sayısı ise 4 bin 613 artışla 66 bin 501 oldu.

04.25 : Madagaskar'ın corona virüse karşı ürettiği bitkisel ilaç talep görmeye başladı.

'Covid Organics' adı verilen ilacı Senegal'den sonra Gine Bissau da istedi. İlaçlar özel bir uçakla Madagaskar'dan Gine Bissau'ya gönderilecek.

Senegal, Covid Organics'i sipariş eden ilk ülke olmuştu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgileniyor.

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.





ÇİN'DE ALTI YENİ VAKA

03.35 : Corona virüsün resmi verilere göre Aralık 2019'da ilk kez görüldüğü Çin'de son 24 saatte altı yeni vaka tespti edildi, herhangi bir ölüm gerçekleşmedi.

03.05 : ABD'nin güney komşusu Meksika'da 853 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 15 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un 83 can daha aldığını ve ölü sayısının 1434 olduğunu bildiriyor.

Uyuşturucu kartellerinin sokaklarda yardım dağıttığı ülkede, resmi yetkililer corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan vakalardan daha fazla olduğunu söylüyor.





TRUMP: BİLMİYORUM, ANLAMIYORUM

01.50 : Beyaz Saray'da bir kez daha gazeecilerin karşısına çıkan ABD lideri Donald Trump, Çin'e yeni suçlamalar ve imalar yöneltti.

Corona virüsün ilk kez görüldüğü ülkede neler olduğunu soruşturduklarını duyuran Trump, Çin'in salgının dünyaya yayılmadan durdurabileceğini dile getirdi: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı."

ABD’deki vaka ve can kaybı sayılarını tam olarak açıkladıklarını vurgulayan Trump, Çin ve diğer ülkelerin doğru sayıları bildirmediğini savundu.

Donald Trump, halihazırda ABD'deki durumu ise "Her şey iyiye gidiyor. Gerçekten korkunç bir durumla yüzleştik ama bu dönemi geride bırakıyoruz. İlk projeksiyonlarda 2 milyon 200 bin kişiyi kaybedeceğimiz tahmin edilmişti. Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz" diye konuştu.

Eyaletlerdeki test sayısını artırmayı hedefleyen ayrıntılı bir plan da ilan eden ABD Başkanı, "Ayrıntılı planımız eyaletlerin tam kapasitelerine nasıl ulaşacaklarını, test sayısını nasıl arttıracaklarını, patlak veren yerel salgınları test aşamasında tespit edecek gözlem sistemlerini nasıl kuracaklarını ve nasıl temas takibi yapacaklarını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın her gün düzenlediği basın toplantılarının akıbeti şimdilik belirsiz. ABD Başkanı, geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında insan vücuduna dezenfektan sıkılmasını önerince büyük bir skandal patlamıştı.





Ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.

Trump'ın dezefektan teklifi bazı eyaletlerdeki fanatikleri tarafından denendi. Bir gazeteci ABD Başkanı Trump'a çağrısı sonrası Maryland eyaletinde vücuda dezenfektan enjekte edilmesi nedeniyle acil servise açılan telefon sayısının artmasıyla ilgili görüşünü sordu. Donald Trump bu soruya, "Bunun nedenini bilmiyorum, anlamıyorum" yanıtını verdi.

Trump'ın, aynı gazetecinin, "Acil servise açılan telefon sayısının artmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtı ise "Hayır, düşünmüyorum" oldu.

00.20 : Birleşmiş Milletler (BM), corona virüs salgını sürerken yol haritası açıkladı.

Salgından sonra 'eski normale' dönüş olmayacağını ilan eden BM, hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesini istiyor.

Yaşanan insani krizden en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğini belirten BM, "Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

00.00 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de üçüncü aşı adayının ikinci aşama klinik denemelerine başlandı.

İnsanlarda test edilmeye başlanan aşı, salgın sırasında fazlasıyla tartışılan ve corona virüsün üretildiği yer olarak haberlerde geçen Wuhan Viroloji Enstitüsü ile Wuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirildi.

Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken, olumlu sonuç alındığı bildiriliyor.

Klinik denemelerin başlaması, bir aşı adayının kısa sürede kullanılabilir hale geleceği anlamına gelmiyor. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada az sayıdaki sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada aşının etkinliği, deney ve kontrol gruplarına ayrılan 100'den fazla kişi üzerinde test edilirken, üçüncü ve son aşamada aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'de iki ayrı aşı adayının daha klinik denemelerine devam ediliyor.