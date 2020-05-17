Son dakika: Canlı blog | Corona kabusu! Durdurulamıyor

İşte corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

17.47: Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.

17.07: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

15.25: Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 5 bin 680 oldu.

16.13: Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1352 kişi artarak 40 bin 151 oldu.

14.03: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak 24 Mart'ta uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

13.12: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.

11.40: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

09.32: Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.