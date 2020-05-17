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17.05.2020 - 18:07 | | AA

Son dakika: Canlı blog | Corona kabusu! Durdurulamıyor

Tüm dünyadan son dakika corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkede vaka sayısında azalma olsa da, Brezilya gibi ölü sayısının yükselişe geçtiği yerler de bulunuyor. Gelişmeleri canlı olarak aktarıyoruz

Son dakika: Canlı blog | Corona kabusu! Durdurulamıyor

İşte corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

17.47: Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.

17.07: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

15.25: Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 5 bin 680 oldu.

16.13: Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1352 kişi artarak 40 bin 151 oldu.

14.03: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak 24 Mart'ta uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

13.12: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.

11.40: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

09.32: Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.

KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor. Öte yandan gelen son dakika bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.
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