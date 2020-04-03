Son dakika - Canlı Blog | Corona virüsü kabusu seçim erteletti!

08.30 ABD Donanması komutanı Cuma günü yaptığı açıklamada, corona virüsü testleri negatif çıkan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'teki askerleri Guam'daki otellere yerleştirmeye başladıklarını söyledi.

180 denizciden oluşan ilk grubun, Perşembe gecesi Guam'ın Tumon bölgesindeki ticari lojmanlara taşındığı açıklandı. Yetkili, önümüzdeki 12 ila 24 saat içinde 300 ila 500 denizcinin taşınacağını söyledi.

08.22 Romanya Başbakanı Ludovic Orban, haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin erteleneceğini duyurdu. Başbakan Orban, "Yerel bir seçimin artık 28 Haziran'da yapılamayacağı neredeyse kesindir. Diğer partilere danıştıktan sonra, salgının gelişimine bağlı olarak seçimlerin en iyi koşullarda düzenlenebileceği bir tarih belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

07.57 Tayland, bugün ülkede 103 yeni corona virüsü vakası olduğunu bildirirken dört kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bir sağlık yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre toplam sayı vakası bin 978'e ulaştı.

06.11 Avustralya Sağlık Şefi Pröfesör Brendan Murphy, dünya çapında corona virüsü vakalarının, bildirilen sayının 10 kat fazlası olduğunu düşündüğünü söyledi. Brendan Murphy, bu sabah Canberra'da basın mensuplarının karşısına çıkarak gerçek vaka sayısının 10 milyon civarında olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıkları, Covid-19’a yakalanan biri 70 diğeri 75 yaşındaki iki kadın ve yaşı 80'in üzerinde olan bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Avustralya’da ilk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye, vaka vakası ise 5 bin 314’e çıktı.

Ülke genelinde yükselen can kaybı ve vaka sayısın yayılmasına karşı verilen mücadelede görevlendirilmek üzere, daha önce emekliye ayrılmış doktor, hemşire, eczacı ve ebelerin yanı sıra diğer alanlarda görev yapmış sağlık çalışanlarına göreve dönün çağrısı yapıldı.

Avustralya sağlık sisteminden son 3 yılda emekli olan ancak kayıtları bulunan yaklaşık 40 bin tecrübeli kişinin işe dönmesinin, Kovid-19’a karşı mücadele veren mevcut sağlık çalışanlarına destek ve moral vereceği belirtildi.

05.09 Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde "yerel" olarak bulaşan iki enfeksiyon da dahil olmak üzere 31 yeni onaylanmış corona virüsü vakası olduğunu bildirdi.

Çin, Perşembe günü de, salgının başladığı şehir Wuhan'da dört yeni ölüm bildirdi. Ülkedeki toplam enfeksiyon sayısı şu anda 81 bin 620 ve bugüne kadar 3 bin 322 ölüm kayıtlara geçti.