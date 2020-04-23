Son dakika... Canlı Blog: Dünyanın en genç başbakanı karantinada

15.10 : Hollanda'da son 24 saatte corona virüse yakalananların sayısı 887 artışla 35 bin 729'a yükseldi.

Nüfusa göre ölüm oranının hayli yüksek olduğu Avrupa ülkesinde can kayıpları ise 4 bin 177 oldu. Covid-19 bir günde 123 can aldı.

14.35 : Bilim insanlarının, Covid-19 hastalığının izlerini bulup, salgının yoğun yaşandığı noktaları belirlemek için, kanalizasyondaki atık suyu gözlemlediği açıklandı.

Virüsn atık su sistemleriyle yayılmasa da, enfekte etmeyen kalıntılar tespit edilebiliyor.

Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanları Santiago de Compostela'dan İspanyol meslektaşlarıyla, her iki ülkedeki kanalizasyon şebekelerini gözlemleyerek işbirliği yapıyor.

Bu analizle, Kuzeydoğu İngiltere ve İspanya genelinde Covid-19'un görülme sıklığı tahmin edilebilecek.

14.10 : ABD'de salgının merkez üssü New York'ta yapılan bir araştırma şok etkisi yarattı.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma, eyaletin en büyük sağlık grubu Northwell Health'te tedavi gören corona virüs hastalarının yaklaşık yüzde 21'inin, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin öldüğünü ortaya koydu.





DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE'DEKİ VAKALAR AZALMAYA BAŞLADI

13.55 : Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını açıkladı.

Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün Cenevre'deki merkezinde internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de corona virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge ise, Avrupa'daki corona virüs ölümlerinin neredeyse yarısının, bakımevlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Kluge düzenlediği basın toplantısında, uzun süre bakımevlerinde kalanlar açısından derin bir şekilde kaygı verici bir fotoğrafın ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Kluge "Avrupa bölgesindeki tahminlere göre, Covid-19'dan ölenlerin neredeyse yazırı, uzun süreli bakımevlerinin sakinleriydi. Bu akla hayale gelmeyecek bir insani trajedi" dedi.





DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI KARANTİNADA

13.30 : Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda çalışan bir kişinin teyitli bir corona virüs vakasıyla yakın temasa girdiğinin belirlenmesinden sonra, kendisini karantina altına aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Marin'in test edildiği ve herhangi bir Covid 19 belirtisi göstermediği belirtildi.

34 yaşındaki Marin, geçen Aralık'ta dünyanın en genç görevdeki lideri olarak ülkenin başına geçtiğinde tüm dünyanın dikkatini çekmişti.





YENİ ARAŞTIRMA: ÇİN'DE GERÇEK RAKAM 232 BİN FAZLA

13.20 : Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Çin'de ilk corona virüs dalgasında virüse yakalananların sayısı 232 binden fazla olabilir. Bu da açıklanan resmi verilerin yaklaşık 4 katı.

Çin, 20 Şubat'ta ülkede corona virüs vakalarının sayısının 55 bini aştığını açıklamıştı.

Araştırmada Çin'in corona virüs vakalarının tanımını daha sonra değiştirdiği vurgulandı.

Sonraki tanımların başta benimsenmesi halinde ülkede corona virüs vakalarının sayısının çok daha fazla olacağı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı.

Çin'de son resmi verilere göre corona virüs vakalarının sayısı 83 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 600'ü geçti.

Dünyada ise Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre corona virüs vakalarının sayısı 2 milyon 600 bini, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 183 bini aştı.

12.40 : İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 90 artarak 5 bin 481'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son 24 saatte 1030 corona virüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Bu İran'da 21 Mart'tan bu yana günlük bazda bildirilen en düşük vaka sayısı.

İran'da resmi verilere göre corona virüse yakalananların sayısı 87 bin 26.

İran'da ilk ve orta dereceli okullarla üniversiteler kapalı.

12.10 : ABD'nin ardından vaka sayısında ikinci sırada bulunan İspanya'da can kayıpları 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

İspanya'da Çarşamba günü de 430 ölüm açıklanmıştı.

Avrupa ülkesinde vaka sayısında ise son 24 saatte artış kaydedildi, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 4 bin 635 artışla 213 bin 024 oldu.

11.35 : Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

10.40 : Uzun bir süre ciddi bir vaka bildirmeyen ve Nisan ayının başından bu yana pozitif çıkan testlerin 10 kattan fazla arttığı Rusya'dan son 24 saatin verileri geldi.

Buna göre, vakalar 4 bin 774 artışla 62 bin 773'e ulaştı. 42 can kaybının daha eklenmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 555 oldu.







10.10 : Almanya'da 215 kişinin ölümüyle corona virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bini geçerken, Başbakan Angela Merkel, krizin bir sonraki aşamasında halka 'akıllı ve temkinli' olma çağrısında bulundu.

Parlamentoda konuşan Merkel, "Bu son aşama değil, hala başlangıcındayız. Uzun süre bizimle kalacak. Kısıtlamaların ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Demokrasi açısından bir zorluk, demokratik haklarımızı kısıtlıyor" dedi.

Ancak Almanya Başbakanı, basın özgürlüğü gibi demokratik şeffaflığın durumun katlanılır olmasını yardım ettiğini vurguladı. Merkel, parlamenterler tarafından sık sık alkışlanan konuşmasında "İnsanların birbirine karşı gösterdiği anlayış müthiş" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük zorluk

Virüsü kontrol altına almanın Avrupa'da bütünlük açısından büyük bir zorluk olduğunu belirten Almanya Başbakanı, "Halkımızın ölümü ve kalımı adına İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük zorluk" diye konuştu.

Gün içinde AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yapacağı zirveye katılacak olan Merkel, "Maksimum disiplinle yaşarak, güven içinde yaşama daha hızlı geri dönebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Merkel ayrıca küresel tedarik kanallarına bağlı kalmak yerine, Avrupa'nın özel tıbbi malzeme üretme kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı.





09.25 : İngiltere'de hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, ülkede günlük yaşamı aksatan sosyal mesafe önlemlerinin bir yıl süreceğini söyledi.

Daily Telegraph gazetesi, "Bu konuda halka gerçekler söylenmeli" diyen Profesör Chris Whitty'nin sözlerini "Sosyal yaşam bir yıl aksayacak" başlığıyla manşetine taşıdı.

Profesör Chris Whitty, sokağa çıkma kısıtlamalarının çabuk son bulmayacağını, hükümet yetkililerinin ikinci bir corona virüs dalgasını önlemek için gereken önlemleri almaları gerektiğini kaydetti. Whitty, "Hükümet, corona virüs aşısı bulununa dek, en uygun sosyal mesafe önlemlerinin hangileri olacağı konusunda karar vermeli" diye konuştu.

İngiltere'de son verilere göre corona virüs vakalarının sayısı 133 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bini aştı.

The Guardian gazetesi ise, İngiltere'de etnik azınlıklar arasında corona virüsten ölüm oranının daha yüksek olduğunu yazdı. Gazete, manşetinden duyurduğu özel haberinde, yaptığı veri analizinin sonuçlarını aktardı.

Analiz kapsamında İngiltere'de 19 Nisan'a kadar hastanelerde corona virüsten hayatını kaybedenlerin verileri incelendi. Yaşamını yitiren 12 bin 593 kişinin siyah, Asya kökenli ya da diğer etnik azınlıklara mensup kişiler oldukları belirlendi.

Guardian, bölge bazında ise İngiltere'de corona virüsten ölenler arasında etnik azınlıkların oranının yüzde 27'yi bulduğunu yazdı.

08.00 : Corona virüs salgınının başlangıç yeri Çin'de son sekiz gündür corona virüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Dün ülkede 23'ü dış kaynaklı 30 yeni vaka tespit edildi.

Ülke içi kaynaklı yedi vakanın tamamıysa Rusya sınırı yakınındaki Heilongjiang eyaletinde görüldü.

Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayında ortaya çıkan salgın nedeniyle 4 bin 632 kişi öldü, 82 bin 788 insan corona virüse yakalandı.