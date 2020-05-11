Son dakika: CanlÄ± blog | Tepki Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Corona virÃ¼ste can kayÄ±plarÄ± devam ederken...

DÃ¼nyada corona virÃ¼se dair yaÅŸanan son geliÅŸmeleri aktarÄ±yoruz.Â



02.20:Â Beyaz Saray, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in karantinada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â



01.00:Â Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yetkililerin sosyal mesafe uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen gÃ¶lde jet ski kullanmasÄ± tepkilere neden oldu.Â













01.05:Â GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle son 24 saatte 496 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â



00.21:Â MÄ±sÄ±r'da nisan ayÄ±nda uzatÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kanununda yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele iÃ§in yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â



22.37: Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n gevÅŸetilmesi kararÄ±, egzersiz iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ile inÅŸaat ve fabrika iÅŸÃ§ileri gibi evden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan kiÅŸilerin iÅŸbaÅŸÄ± yapmalarÄ±na izin verilmeyle sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.



22.37: Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) kaynaklÄ± can kayÄ±plarÄ± MÄ±sÄ±r'da 525'e, Suudi Arabistan'da 246'ya, Irak'ta 109'a yÃ¼kselirken, Bahreyn ve ÃœrdÃ¼n'de ise vaka sayÄ±larÄ± arttÄ±.

21.53:Â Cezayir'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda okullarda 2019-2020 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi duyuruldu. Â



21.30:Â ABD'deki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ konumunda bulunan New York eyaletinde "27 Mart'tan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶lÃ¼m seviyesi" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â



21.07: Orta Afrika Ã¼lkesi Ã‡adâ€™Ä±n baÅŸkenti Encemine'de, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 2 hafta karantina tedbirleri uygulanacak.



21.15:Â Pakistan'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vaka sayÄ±sÄ± son 24 saatte 869 artarak 30 bin 334'e ulaÅŸtÄ±.Â



19.32:Â Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yÃ¼kseldi.



19.02:Â Ä°talya'da Kovid-19'dan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560'a yÃ¼kseldi.



18.31:Â Ã‡ad, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n doÄŸusundaki ada Ã¼lkesi Madagaskar'Ä±n yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± geliÅŸtirdiÄŸi bitkisel ilaÃ§ "Covid Organics"i teslim aldÄ±.Â



18.30: Avrasya Ã¼lkelerinde Kovid-19 vakalarÄ± artÄ±yor. Belarus'ta 921, Kazakistan'da 20, Azerbaycan'da 97, Ã–zbekistan'da 24 ve Moldova'da 60 yeni vaka saptandÄ±.

18.25:Â Ä°ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yÃ¼kseldi.



17.43: Almanyaâ€™da bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼ (RKI), Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) bulaÅŸ oranÄ±nÄ±n 1,1'e yÃ¼kseldiÄŸini bildirdi.

17.43: Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda son 24 saatte Sudan'da 53, Ã‡ad'da 62 yeni vaka tespit edildi.

17.11: Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesi tedbirleri kaldÄ±rma kararÄ± alÄ±rken, bu tedbirler gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± etkilemeye devam ediyor.



17.05:Â ABD'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaÅŸtÄ±.

16.06: Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) kaynaklÄ± can kayÄ±plarÄ± Fas'ta 188'e, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Kuveyt'te 58'e, Katar'da 14'e yÃ¼kselirken, Umman ve Tunus'ta vaka sayÄ±larÄ± arttÄ±.

12.26: Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilen hapishane gÃ¶revlisi ve mahkumlarÄ±n sayÄ±sÄ± 397'ye yÃ¼kseldi.

12.08: Ä°spanya'da Kovid-19 salgÄ±nÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 143 artÄ±ÅŸla 26 bin 621'e Ã§Ä±ktÄ±.