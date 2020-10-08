Son dakika: Çavuşoğlu, Dendias ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere yarın Bratislava’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim dönemi sonrası üst düzey yüz yüze ilk görüşme yapılmış oldu.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştük. İstikşafi görüşmeler ve güven artırıcı önlemlerle ilgili toplantıların tarihleri önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.