Son dakika... Çavuşoğlu, Yunan vekile haddini bildirdi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk Bayrağı'nı yırttı.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Atatürk yıllar önce ders vermişti!

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU'DAN İNGİLİZCE TWITTER MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lagos'a tepkisini Twitter hesabından gösterdi: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli."

BİR TEPKİ DAHA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. Avrupa Parlamentosu’nun bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir” ifadelerine yer verdi.

AP YALNIZCA UYARDI

AP, provokatör Yunan siyasetçiyi yalnızca uyarmakla yetindi. AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti" açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN'DAN DA TEPKİ VAR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı.

Açıklamada, “Yunanistan, Türkiye’nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo Nazi’lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa’nın geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan Ioannis Lagos ‘Altın Şafak’ın reklamını yapma gayretindedir. Yunan halkı oylarıyla Altın Şafak’ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyorlar” ifadeleri yer aldı.

SABIKASI KABARIK



Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da 'suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma' nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

2012-2019 yılları arasında Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu 'E. La. Syn' Partisi'nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.

AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı da sekiz ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor.

Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmayla ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.