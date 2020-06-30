Son dakika... Çavuşoğlu'dan Macron'a yanıt: Fransa darbeciyi destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile kameraların karşısına geçti.

'Dost kara günde belli olur' deyişinin Macarca'da da bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, yalnızca koronavirüs salgınında değil iyi günlerde de dayanışmanın süreceği mesanı verdi. Budapeşte yönetiminin Avrupa Birliği'nde (AB) Ankara'ya verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, "AB politikalarını gözden geçirmeli" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Fransa'nın Libya'da darbeci Halife Hafter'i desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Paris yönetiminin yalnızca kendi çıkarları için bölgede bulunduğunu vurguladı:

"NATO Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor"

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "AB'nin Türkiye'ye mülteciler için 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadesini kullandı.