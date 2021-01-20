MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... CIA Direktörü Haspel görevinden ayrıldı!
ABONE OL
20.01.2021 - 01:24 | | AA

Son dakika... CIA Direktörü Haspel görevinden ayrıldı!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Donald Trump’ın başkanlığının son gününde görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son dakika... CIA Direktörü Haspel görevinden ayrıldı!

 

CIA’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Haspel’e Amerikan halkına 36 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür edilerek, “Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz.” ifadeleri kullanıldı. 

Paylaşıma eklenen açıklamasında da Haspel, teşkilattan gururlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, birlikte başarılı işler gerçekleştirdiklerini, tehditlerin üstesinden geldiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti. 

Haspel, ayrılması hakkında belli bir neden göstermezken, 16 Ocak’ta Axios haber portalı, Haspel’in aralık ayı başında Trump’ın kendine bağlı Kash Patel’i teşkilata ikinci adam olarak atamasına karşı çıkarak istifa ile tehdit ettiğini yazmıştı. 

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 21 Mayıs 2018’den bu yana CIA Direktörlüğü görevini yürüten Haspel'in yerine teşkilatın başına 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurmuştu. 

 

Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayakkabı ve cüzdanını aldı, darp edip araban attı

Ayakkabı ve cüzdanını aldı, darp edip araban attı

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, nereli? Nur Vergin biyografisi

Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, nereli? Nur Vergin biyografisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet