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04.06.2020 - 09:59 | | AA

Son dakika... Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 39 yaralı!

Gelen son dakika haberine göre, Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

Son dakika... Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 39 yaralı!

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı. 

İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

 

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