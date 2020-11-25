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Haberler Dünya Haberleri Son dakika... Çin'den Biden'a 22 gün sonra tebrik
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25.11.2020 - 16:54 |

Son dakika... Çin'den Biden'a 22 gün sonra tebrik

Çin lideri Şi, ABD'de tarihi seçimden zaferle çıkan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika... Çin'den Biden'a 22 gün sonra tebrik

ABD'de 3 Kasım tarihindeki başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokrat aday Joe Biden'a, en son tebrik Çin'den geldi. Çin lideri Şi Jinping, Biden'a seçimden tam 22 gün sonra tebrik mesajı gönderdi.

Çin ve ABD arasındaki ilişkiler, Donald Trump döneminde özellikle ticaret savaşları nedeniyle gerilimliydi.

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