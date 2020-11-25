Son dakika... Çin'den Biden'a 22 gün sonra tebrik

ABD'de 3 Kasım tarihindeki başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokrat aday Joe Biden'a, en son tebrik Çin'den geldi. Çin lideri Şi Jinping, Biden'a seçimden tam 22 gün sonra tebrik mesajı gönderdi.
Çin ve ABD arasındaki ilişkiler, Donald Trump döneminde özellikle ticaret savaşları nedeniyle gerilimliydi.
Son dakika! Rapor ortaya çıktı! En fazla yangın çıkan ilçeler belli olduGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da bu yıl yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalırken yangınların en büyük nedeninin sigara ve elektrik kontağı olduğu açıklandı. En çok yangın çıkan ilçeler ise belli oldu