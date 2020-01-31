Son dakika... Coronavirüs için uluslararası acil durum ilan edildi! Kötü haberler peş peşe geliyor...

DSÖ Acil Durum Komitesi, koronavirüsün tüm dünyada paniğe yol açan hızla yayılması üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı.

Örgütün merkezinde TSİ 15.30'da başlayan toplantıda, "Koronavirüs salgınının küresel bir sağlık tehdidi" olup olmadığı konusu, 23 Ocak'taki toplantının ardından yeniden ele alındı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçti.

Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.

Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi.

Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Ghebreyesus, acil durum ilanının Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığına vurgu yaparak, ülkenin virüsle mücadelesinin beklentilerinin de üzerinde olduğunu dile getirdi.

Komite Başkanı Fransız Profesör Didier Houssin ve DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da basın toplantısında karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğu bildirilmişti.

Coronavirüs İtalya'ya da sıçradı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip koronavirüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını bildirdi.

Başbakan Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito ile düzenlediği basın toplantısında, "Roma’da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz. Hazırlıksız değiliz." dedi.

Conte, Roma’yı ziyarete gelen ve dün akşam Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçların pozitif çıktığını belirtti.

Başbakan Conte, önleyici tedbirler de aldıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Sperenza, İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdi." diye konuştu.

Conte, her türlü önlemi ve önleyici tedbirleri en yüksek düzeyde aldıklarını, sosyal medya üzerinden halkı paniğe sevk etmemek gerektiğini belirterek, "Bu durumun sınırlı şekilde kalacağına eminim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Sperenza da Avrupa'da şu ana kadar 10 koronavirüs vakası olduğunu, Roma'daki 2 Çinli turistle bu sayının 12'ye çıktığını kaydetti.

Sperenza, "Durum ciddi ama ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok, her şey kontrol altında." dedi.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Ippolito ise Çinli turistlerin enstitülerinde müşahede altında olduğunu ifade ederek, “Özel bölümde tutuluyorlar ve durumları iyi. Şimdilik hayati riskleri bulunmuyor gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya’ya Milano’dan giriş yaptığı ve geze geze Roma’ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya’da oldukları belirtildi.

Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavourcaddesindeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

Coronavirüs ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı

ABD'de yeni tip coronavirüsün (2019nCoV) ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

Eşine virüsü bulaştıran kadının aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor.

Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

Kuveyt'ten Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı

Kuveyt, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt hükümeti tarafından alınan söz konusu giriş yasağı kararını yazılı bir açıklamayla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolları şirketlerine iletti.

Yasağın son iki hafta içinde Çin veya Hong Kong'da bulunan tüm ülke vatandaşları ile Kuveyt'te oturum izni veya vizesi olan kişileri de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, kararın bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte olduğu kaydedildi.

İtalya'da coronavirüs şüphesi taşıyan yolcu domuz gribi çıktı

İtalya'da Costa Smeralda yolcu gemisinde koronavirüs şüphesiyle eşiyle hastaneye kaldırılan Çinli kadın yolcunun Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, söz konusu Çinli yolcu ve eşinin koronavirüs taşımadığı belirtilerek, "Civitavecchia'da demirleyen yolcu gemisinde seyahat eden iki yolcuya yapılan tetkik ve analizlerin sonucu negatif çıktı." ifadesi kullanıldı.

İncelemeler sonucu 54 yaşındaki kadın yolcunun, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Influenza A (H1N1) virüsü taşıdığı kaydedildi.

Civitavecchia durağında inmesi gereken 1100 kadar yolcunun yarın sabah tahliye edileceği belirtildi.

Gemi karantinaya alınmıştı

Costa Crociere şirketine ait Costa Smeralda gemisi, yüksek ateş şikayetinde bulunan Çinli bir yolcu ve eşinde koronavirüs olabileceği şüphesiyle İtalyan makamlarının kararıyla ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demirlemişti.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Söz konusu çiftin, 25 Ocak’ta İtalya'ya Milano'dan giriş yaptıkları ve birkaç gün önce de Savona kentinden gemiye binerek, Akdeniz turuna katıldıkları belirtilmişti.

Gemide 27'si Türk, 751'i Çinli olmak üzere 7 bin kadar yolcu ve mürettebat bulunuyor.

'KIRMIZI ALARM' VERİLDİ

Nijerya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsü nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan etti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunan basınına açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.