31.01.2020 - 01:02 | | AA
Son dakika | THY'den 'coronavirüs' adımı! Çin seferlerini durdurdu...
Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), coronavirüs nedeniyle Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduklarını bildirdi.
Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.