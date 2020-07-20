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20.07.2020 - 09:55 | | AA

Son dakika... Coronavirüs nedeniyle 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681 kişi öldü!

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681 kişi öldü.

Son dakika... Coronavirüs nedeniyle 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681 kişi öldü!

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23  bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda  geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro,  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin  tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar  gösterdiğini açıklamıştı.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 27 BİN 497'YE ÇIKTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681  kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye  yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit  edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,  Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

 

 

 

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