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26.02.2020 - 09:09 |

Son dakika... Delhi'de Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gelen son dakika haberine göre, Hindistan'da bir süredir protestolara neden olan tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle başkenti Delhi'de Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı. Ölü sayısı 20'ye yükselirken 189 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika... Delhi'de Hindu ve Müslüman gruplar çatıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen çatışmalarda, Delhi'de şu an ölü sayısı 20'ye yükseldi

Geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Son çatışmalar, Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu.

Delhi'de yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında Pazar günü başlayan çatışamalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi'de yoğunlaştı.

ABD Başkanı Trump çatışmaların "Hindistan'ın iç işi" olduğunu söyleyerek yorum yapmadı ancak ülkedeki dini özgürlükler konusunu görüşmelerinde gündeme getirdiğini ve hükümetin cevabından "çok etkilendiğini" belirtti.

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