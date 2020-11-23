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23.11.2020 - 12:55 | | milliyet.com.tr

Son Dakika: Akdeniz'de yer yerinden oynadı! Alman askerleri Türk gemisine çıktı...

Libya Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde kargo gemisini durdurup arama yapmak isteyen Alman donanma askerleri, Ankara'nın anında devreye girmesiyle Pazartesi sabah gün doğarken gemiyi terk etti.

Son Dakika: Akdeniz'de yer yerinden oynadı! Alman askerleri Türk gemisine çıktı...

Avrupa Birliği (AB) tarafından Libya'ya giden gemileri kontrol etmek için kurulan İrini Operasyonu, bir kez daha Türkiye ile karşı karşıya geldi.

Alman Der Spiegel dergisi, İrini'de görev yapan Alman fırkateyni Hamburg'un Bingazi açıklarında seyreden bir Türk kargo gemisini durdurduğunu bildiriyor.

Habere göre, Hamburg'da görevli Alman donanma askerleri Bingazi'nin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Rosaline A adlı kargo gemisini Pazar günü durdurdu.

Alman askerlerinin gemide arama yapmak istemesi üzerine Ankara devreye girdi. Türkiye, kargo gemisinin aranmasına izin vermedi ve askerlerin bir an önce bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Spiegel, geri adım atan Alman donanma askerlerinin Pazartesi günü gün doğarken gemiyi terk ettiklerini aktardı.

Yaz mevsiminde de benzer bir olayın yaşandığını aktaran Spiegel, rutin bir görevin 'skandal'a dönüştüğünü ileri sürdü.

Türkiye, AB'nin İrini misyonunun taraflı olduğunu, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden savaş ağası General Halife Hafter'e gönderilen gemileri denetlemediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı. Avrupa Birliği de Irini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de bulunan bir donanmasıyla bu ambargoyu denetliyor.

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