MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dev fay hattı kırıldı, 6.9'luk deprem oldu
ABONE OL
13.02.2020 - 13:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Dev fay hattı kırıldı, 6.9'luk deprem oldu

Uluslararası ajanslar tarafından son dakika koduyla duyurulan haberde Pasifik Ateş Çemberi'nin kıyısında yer alan Rusya'ya bağlı Kuril Adaları açıklarındaki sarsıntının en yakın yerleşim noktasına uzaklığı, 106 kilometre. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Son dakika... Dev fay hattı kırıldı, 6.9'luk deprem oldu

Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden dev fay hattında bugün şiddetli bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.9 büyüklüğündeki depremin Rusya'ya bağlı Kuril Adaları açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.

Yerel saatle 21.33'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim noktasına 106 kilometre mesafede.

Okyanusta meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi, Rus ve Japon yetkililer, herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtiyor.

Kuril Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber