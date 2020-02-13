Son dakika... Dev fay hattı kırıldı, 6.9'luk deprem oldu

Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden dev fay hattında bugün şiddetli bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.9 büyüklüğündeki depremin Rusya'ya bağlı Kuril Adaları açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.

Yerel saatle 21.33'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim noktasına 106 kilometre mesafede.

Okyanusta meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi, Rus ve Japon yetkililer, herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtiyor.

Kuril Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.