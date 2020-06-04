Son dakika... Dev fay hattı yine kırıldı! 6.7 büyüklüğünde deprem

Adalar ülkesi Endonezya, bugün yerel saatle 17.49'da 6.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Okyanus dibinde, yerin 120 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, Halmahera bölgesindeki Tobelo ilçesine 133 kilometre mesafede.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6.4 olarak veriyor.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.