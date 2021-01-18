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18.01.2021 - 18:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... 'Dış tehdit' nedeniyle kapatılan ABD Kongre Binası yeniden açıldı

'Güvenlik tehdidi' nedeniyle giriş çıkışlara kapatılan ABD Kongre Binası yeniden açıldı. İlk başta binadan dumanların çıktığına dair görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Daha sonra dumanların, binanın yakınlarındaki bir evsizler kampında çıkan yangından kaynaklandığı ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi. CNN'e konuşan bir Demokrat kongre üyesi içerde neler olduğunu aktardı.

Reuters'in geçtiği bilgiye göre, ABD Kongre Binası'nı kapatma karar 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle alındı. Habere göre, karar alındığı sırada içerde bulunan insanların da dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

20 Ocak'ta düzenlenecek Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni provası için bina dışındaki herkesin içeriye alındığı bildirildi.

Son dakika... Dış tehdit nedeniyle kapatılan ABD Kongre Binası yeniden açıldı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, binadan dumanlar yükseldiği görüldü. Kongre yetkilileri ise binada yangın olmadığını belirtti.

ABD Gizli Servisi binanın geçici bir süreliğine kapatıldığını ve halka yönelik bir tehdit olmadığını duyurdu.

Washington DC İtfaiye Departmanı ise yangının yakınlardaki bir sokakta çıktığını ve hemen müdahale edilerek söndürüldüğünü söyledi.

Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.

ABD'li haber kanalı CNN, yangının bina yakınındaki bir evsizler kampında çıktığını yazdı. CNN'e konuşan bir Demokrat kongre üyesi, "Kovid testimi olduktan sonra binadan ayrılacakken çıkamayacağımı ve binada kalmam gerektiği söylendi. Sanırım bir dış tehdit durumu var. Ben de ofisimde kaldım" diye konuştu.

Son olarak Kongre Polisi, binaya giriş çıkışların tekrar başladığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI

Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi.

Son dakika... Dış tehdit nedeniyle kapatılan ABD Kongre Binası yeniden açıldı

Washington'ın güvenliği için birçok eyaletten görevlendirilen Ulusal Muhafız sayısı 20 bine çıkarıldı. Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı.

Öte yandan törenin yapacağı alanın da bulunduğu ve kent merkezini oluşturan National Mall da önlemler çerçevesinde ziyarete kapandı.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

'İSYANA TEŞVİK' SUÇLAMASI

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
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