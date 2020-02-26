MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı katliamı açıklaması
ABONE OL
26.02.2020 - 09:46 |

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı katliamı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı katliamının yıl dönümüne dair yapılan son dakika açıklamasında, "Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı katliamı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılında Ermeni güçler tarafından katliama maruz bırakılan Azerbaycan Türkleri için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlıktan söz konusu katliama ilişkin verilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır. Ayrıca, binden fazla kişi Ermenistan güçlerince esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir."

"AZERBAYCAN TOPRAKLARI HALEN İŞGAL ALTINDA"

"Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde, bir milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terketmek zorunda kalmış olup kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal altındadır.

Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."

Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber