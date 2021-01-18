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18.01.2021 - 01:15 | | DHA, milliyet.com.tr

Son dakika... Dışişleri'nden Yunan Başpiskopos'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Tüm Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dinine yönelik hakaret içerikli ifadelerine karşılık, "Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Dışişleri'nden Yunan Başpiskopos'a tepki!

Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos, skandal bir açıklama yaparak İslam dini ile ilgili "İslam bir din değil, siyasi parti" demişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, farklı din ve medeniyetlerin bir arada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dinidir. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir. Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir. Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir" denildi.

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