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12.05.2020 - 15:32 |

Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov corona virüse yakalandı!

Gelen son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, corona virüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov corona virüse yakalandı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Peskov, "Evet hastayım ve hastanede tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’in, corona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı hakkında sorusuna, “Evet. Hastalandım. Tedavi oluyorum” yanıtını verdi. Peskov tedavisinin hastanede yapıldığını da söyledi.

Peskov’un bir süredir Rusya lideri Vladimir Putin’le doğrudan teması olmadığı biliniyor. Zira Putin, nisan ayından beri önlem olarak Moskova dışında yer alan Novo-Ogaryevo’daki konutunda kendisini karantina altına almıştı.

Putin sadece, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü olan 9 Mayıs’ta Moskova dışındaki konutunu terk edip başkentin merkezine gitti ve buradaki savaş anıtına çelenk bırakıp konuşma yaptı.

Bunun yanında Peskov, Rusya liderinin yakın çalışma çevresinden olup corona virüse yakalanan ilk kişi değil. Daha önce Başbakan Mihail Mişustin dahil üç hükümet üyesinin de corona virüs tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

 

 

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