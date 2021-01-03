Son dakika... Dört Cumhuriyetçi'den 'Biden'ın galibiyeti onaylansın' adımı!

Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy ve Mitt Romney tarafından imzalanan açıklamada, "Seçmenler konuştu ve Kongre artık seçim sonuçlarını onaylama sorumluluğunu yerine getirmelidir" dedi.

Açıklamayı ayrıca Demokrat senatörler Joe Manchin, Mark Warner, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Dick Durban imzaladılar.

Bağımsız senatör Augus King de bildiriyi imzaladı.