Son dakika: DSÖ'nün koronavirüs uzmanları Çin'e gidiyor!

Çin'de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün kökenini araştıracak olan ekibin, Perşembe günü ülkeye geleceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz Salı günü koronavirüsün kökenini araştıracak uzmanlar ekibinin ülkeye gidişi konusunda gecikme yaşandığını duyurmuş ve bu durumdan Çin’i sorumlu tutmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in DSÖ ekibinin vize sürecini tamamlamamış olduğundan ötürü hayal kırıklığına uğramış olduklarını belirtmişti.

DSÖ’nün aylardır planladığı araştırma misyonunda yer alan uzmanlar arasında epidemiyoloji uzmanlarının yanı sıra hayvan hastalıkları konusunda uzmanlar da yer alıyor. Uzmanlar virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını araştıracak.

Çin uluslararası alanda birçok kez virüsün ortaya çıkışını gizlediği suçlamalarına maruz kalmış, Pekin yönetimi bağımsız bir uluslararası ekibin virüsün kaynağını araştırması taleplerini reddetmişti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi virüsün büyük ihtimalle dünyanın birçok noktasında ortaya çıktığını söylemişti. Çin virüsle mücadelede zafer kazandığını açıklamıştı.

Koronavirüs ilk olarak 2019 yılı sonunda Çin’i Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde dünya geneline yayılmıştı. Virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor.