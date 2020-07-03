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03.07.2020 - 09:45 | | DHA

Son dakika: Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 524 bin 188’e yükseldi

Son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 188’e yüksekdi.

Son dakika: Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 524 bin 188’e yükseldi

Wuhan'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 188’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 992 bin 457’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 152 bin 486’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 501 bin 353 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 61 bin 990’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683 olurken, vaka sayısı ise 661 bin 165’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 961 olurken, 34 bin 818 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 196 bin 717’ye çıkarken; 9 bin 64 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 995’e yükselirken, hasta sayısı 283 bin 757 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 106’YA ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 106’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 232 bin 863’e çıktığı açıklandı.

Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.
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