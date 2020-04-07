Son dakika... Dünya kilitlendi! Corona virüs salgınında tarihi an...

11.15 : Hindistan, sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen corona virüs tedavisinde denenen 'hidroksiklorokin' başta olmak üzere bazı ilaçların ABD'ye ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan basını, söz konusu yasağın ABD için gevşetilebileceğini dün sayfalarına taşımıştı.

ABD basını ise, yasağın Başkan Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik tehditlerinin ardından askıya alındığını yazıyor. Trump, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ilaçların gelmesine izin vermezse tabii ki bunun bir karşılığı olabilir" demişti.

Washington yönetimi, ilaç karşılığında yaklaşık 1,4 milyar insana sokağa çıkma yasağı uygulayan Hindistan’a 2,9 milyon dolar para yardımı yapacak.

Hindistan liderine telefon açan ABD Başkanı, hidroksiklorokin ilacını Covid-19 hastalığına karşı 'çığır açıcı' olarak niteliyor ancak

sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin maddesine benzerlik gösteren hidroksiklorokinin corona virüs tedavisinde etkili olduğu yönünde bir veri bulunmuyor.

Trump, bu maddenin koronavirüs tedavisinde kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay verdiğini iddia etmiş, FDA ise bunu yalanlamıştı.

Trump daha sonraki açıklamasında kullanımın yaşamı tehdit eden bir durumda hükümetten izin alma koşuluyla doktor onayıyla olabileceğini söylemişti.

10.50 : Pakistan'ın Ketta kentinde, hükümetin kendilerine yeterince koruyucu malzeme vermemesini protesto eden doktor ve sağlık çalışanları gözaltına alındı. Reuters en az 30 sağlık çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre polis, eyalet kabinesinin toplantı yaptığı yere yürümek isteyen doktor ve sağlık çalışanlarına coplarla mühadele etti.

Doktorlar yerel hükümeti, sağlık çalışanlarının güvenliğini koruyamamakla eleştiriyor, hükümetse corona virüslü hastalarla ilgilenen doktorlara yeterli maske ve koruyucu malzeme gönderildiğini iddia ediyor.





Başkenti Ketta olan Belucistan'da corona virüslü hastalarla doğrudan ilgilenmeyen 10'dan fazla doktorda virüs tespit edildiği belirtiliyor.

Geçen haftalar boyunca ülkenin başka bölgelerinde de yeterli koruma malzemesi olmadığı gerekçesiyle greve giden sağlık çalışanları olmuştu.

Pakistan'da şu ana kadar üç doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 3 bin 700'den fazla vakanın olduğu Pakistan'da 53 kişi de corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

10.30 : Rusya'da corona virüs salgınında yeni rekor kırıldı, bir günde 1154 vaka belirlendi. Rusya'da pozitif sonuç veren testlerin sayısı 7 bin 497'ye ulaştı.

Vaka artışlarının ilk kez 1000'i aştığı günde 11 de can kaybı gerçekleşti ve ölü sayısı 58'e çıktı.



Danimarka Vejers Strand'da denize giren bir erkek.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNLEMLERİ GEVŞETİYOR

10.20 : Danimarka'da corona virüs salgını nedeniyle kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan'da yeniden açılıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokulların açılmasının, önlemlerin esnetilmesinin en büyük aşaması olduğu belirtildi. Ancak hükümet vatandaşlara çağrı yaparak, sosyal yaşamdaki bir dizi kısıtlamanın aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Çekya hükümeti de salgının etkisini azaltmak amacıyla getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan'dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Avusturya'da sokağa çıkış kısıtlamalarına Nisan ayının sonuna kadar devam edilecek. Okullar ise Mayıs ortasına kadar kapalı kalacak.





ABD KAVRULUYOR

10.10 : Dünya genelinde corona virüs vakaları 1 milyon 350 bine yaklaştı, can kayıpları ise 75 bin olmak üzere. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlası ABD'de. 367 bin testin pozitif çıktığı ABD'de, can kaybı da 10 bini geçmiş durumda. ABD'de son bir günde 1255 hasta yaşamını yitirdi, 30 bini aşkın tanı konuldu.

09.55 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda tutulduğu resmen açıklandı. Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove, LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Johnson'ın solunum cihazına bağlı olmadığını ve oksijen desteği verildiğini belirtti.

09.00 : İngiliz gazeteleri, beklendiği gibi Başbakan Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılmasını manşetlerine taşıdı.

Times, Telegraph, i, Metro ve Sun gazeteleri 'Başbakan yoğun bakımda' başlığını kullanırken, Guardian ve Financial Times gazeteleri 'Semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı' dedi.

Daily Mirror ise 'Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor' manşetiyle yayımlandı.

Daily Telegraph gazetesinin başyazısında ise "Başbakana acil şifa diliyoruz" başlığı vardı. Daily Telegraph, "Başbakanın bu krizin böylesi önemli bir anında hastaneye kaldırılması, Pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil" ifadesini kullandı.

Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki, Johnson'a oksijen verilmesinin daha olası olduğunu, en azından başlangıçta solunum cihazına bağlanmadığını aktardı. Nuki, solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını fakat Jonhson'ın en azından bilindiği kadarıyla bilincinin kapalı olmadığını belirtti ve ekledi:





"Yoğun bakımın koronavirüs için bir tedavi yöntemi olmadığını vurgulamamız gerekir. Bu hastalığın bir ilacı olmadığı için yoğun bakım yalnızca bir 'destekleyici tedavi' işlevi görüyor. Ciddi vakalarda virüs ciğerlere saldırıyor ve zatürreye yol açıyor. Bu hem doktorların hem de hastaların hiç beklemediği bir hızla ilerleyebiliyor."

Nuki, East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Prof. Paul Hunter'ın "Covid-19 vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer verdi ve Johnson'ın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.



Guardian gazetesinde ise Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılma sürecinin perde arkasına dair bir haber yer aldı. Gazete, Pazar günü hastaneye kaldırıldığı açıklanan Johnson için hastanede Perşembe gününden bir yatak hazırlandığını aktardı.

Guardian'a göre Johnson'ın sağlığının kötüleşmeye devam ettiği günlerde durumunun iyi olduğuna dair açıklamalar yapılması, bazı Muhafazakar Parti milletvekillerini, gelecekte yapılacak açıklamalara dair güvenin azalabileceği yönünde endişelendirdi.



'JOHNSON DÜZENLİ SPOR YAPIYORDU'

Times gazetesi ise Johnson'ın durumu kamuoyuna açıklanmadan kısa süre önce bakanların konuyla ilgili bilgilendirildiğini aktardı. Times'a konuşan bir bakan "Gerçekten şok edici bir andı" dedi.

Times, Başbakan Johnson'ın hastalık öncesinde sağlığının genel olarak iyi olduğunu, düzenli olarak tenis oynadığını ve Başbakanlık Konutu'nda karantinada kaldığı süreçte düzenli olarak yoga, pilates ve aerobik egzersizleri yaptığını yazdı, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde bisiklete bindiğini hatırlattı.

Gazete, bir dönem obez olan Johnson'ın sonrasında kilo verdiğini yazdı.

ÇİN'DE TARİHİ AN!

04.35 : Corona virüsün Aralık ayında ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün ilk kez koronavirüs nedenli ölüm yaşanmadığı açıklandı. Gelişmeyi, uluslararası ajansları gece yarısı 04.35'te dünyaya duyurdu.

Çin'in resmi verilerinin geçerliliğine yönelik soru işaretleri olsa da, bu sembolik bir an.

Salgının ilk görüldüğü Wuhan eyaletindeki bazı önlemler de gevşetiliyor. 23 Ocak'ta dışarıya kapatılan kentten çıkışlara ilk kez izin verilecek.

Çin dün ülkede, hepsi dış kaynaklı olmak üzere, 32 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamıştı. Çin'deki vakaların sayısı 81 bin 740.

03.05 : Panama, ülkenin en büyük maden ocaklarından biri olan Minera Panama'nın geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Madende çalışan bazı işçilerin corona virüse yakalandığı bildiriliyor.

Orta Amerika ülkesinde 112 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 2 bin 100'e ulaştı, 55 can kaybı var.





02.25 : Norveç, corona virüs salgınını kontrol altına aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Bent Höie, bir hastanın 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" değerlendirmesini yaptı.

111 bin 299 Covid-19 testi yapan Norveç'te 5 bin 755 kişide corona virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin nüfuslu ülkede Covid-19'dan 59 can kaybı gerçekleşti.

02.20 : Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da karantina önlemleri 27 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

00.30 : ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsle savaşan ekiple düzenlediği günlük basın toplantısında, salgının yerle bir ettiği New York'a 3 bin yeni sağlık çalışanı görevlendirildiğini duyurdu.

Trump, New York limanına demirleyen ve Covid-19 dışındaki hastaların tedavi edildiği askeri gemide artık corona virüs hastalarının yatırılacağını da açıkladı. Söz konusu talep, New York Valisi Andrew Cuomo'dan geldi.

ABD'de vakaların 360 bini geçmesini de değerlendiren Trump, "Bizde daha çok vaka var gibi gözüküyor çünkü biz çok daha fazla test yapıyoruz. Test yoksa vaka da yok sanabilirsiniz, insanlar haberi olmadan evlerinde oturmaya devam eder. Başka birçok ülkede daha fazla vaka olabilir ama bizim kadar test yapmadıkları için bilmiyor olabilirler" dedi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması ilan etmek konusunda neden çekingen davrandığının sorulması üzerine ABD lideri, şu yanıtı verdi:

"Eğer gerçekten gerekli olduğunu düşünürsem çok sert önlemler alırım ama şu an anayasanın önerdiği gibi valilerin gerekli önlemleri almasını ve karar vermesini tercih ederim."





00.00 : Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, günlük basın toplantısında Amerikalıların Johnson'ın iyileşmesi için dua ettiklerini belirtip "Çok iyi bir dostum, ülkemizin bir dostu Başbakan Boris Johnson’a en iyi dileklerimi gönderiyorum. O gerçekten çok iyi bir dost, çok özel biri, güçlü, kararlı, hiç pes etmeyen bir yapıya sahip" dedi.

Johnson için birçok ülkeden geçmiş olsun mesajları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından "Bu zor günde Boris Johnson, ailesi ve İngiliz halkının yanındayım. Bu zor durumdan umarım hızla çıkar" mesajını paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bu günler ülkelerimiz için zor zamanlar. Ancak güçlü ve birlik içinde olarak bu savaşı kazanacağız" ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, hükmeti adına Johnson ailesi ve İngiliz halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Hollanda Başbakanı Rutte, "Onunla en kısa sürede sağlıklı bir şekilde tekrar konuşabilmeyi umuyorum" diye yazdı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kalbinin bu zorlu zamanda Johnson ve ailesiyle olduğunu belirterek, acil şifalar diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, dualarının Johnson ve ailesi ile olduğunu söyleyen bir mesaj paylaştı.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, mevkidaşına 'hızlı bir iyileşme süreci' diledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da, Twitter hesabından, Başbakan'ın hızlı iyileşmesi için dua ettiğini yazdı.