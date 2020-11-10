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10.11.2020 - 03:35 | | AA

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Başka şansım yoktu

Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söyledi. Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını da söyledi.

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Başka şansım yoktu

Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu.” dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.

Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ’daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

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