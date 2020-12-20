Son dakika... Eşinin ölümünden finans müdürünü sorumlu tuttu

İngiliz “Daily Mail” gazetesine konuşan Winberg, cesedi İstanbul Karaköy’deki evlerinin önünde bulunan ve hayatını kaybetme nedeni “yüksekten düşme” olarak kayda geçen eşini ölüme Hollandalı finans müdürü Johan Eleveld’in sürüklediğini öne sürdü. Winberg, Eleveld’in, eşinin Beyaz Baretliler’e eğitim ve ekipman sağlamak için kurduğu “Mayday Rescue” adlı İstanbul merkezli kuruluşunun esnek mali kontrollerini kullanarak Mesurier’ı intihara sürüklediğini iddia etti.

‘Ayağını kaydıracaktı’

Eleveld’in Mesurier’ın tek bir hatasını kullandığını söyleyen Winberg, “James, Magic Carpet adını verdiği bir görev olan Güney Suriye’de mahsur kalan Beyaz Baretliler’in kurtarma operasyonunu finanse etmek için kuruluşun kasasından 50 bin nakit çekmişti. Bu paranın bir kısmı kayboldu ve James daha sonra personele kaybı örtbas etmek için iki makbuz düzenlemesini emretti. Eşimin ölümünden ve ardından Mayday’in çöküşünden Johan Eleveld’i sorumlu tutuyorum” dedi.

Karşılıklı suçlama

Emma Winberg, Eleveld’ın Mayday’in başına geçmek için eşinin ayağını kaydırmaya çalıştığını ve eşini çaresizliğin sınırına sürüklediğini söyledi. Eleveld ise suçlamayı redderek, çiftin Batılı ülkelerden bağış toplayan kuruluştan binlerce doları zimmetlerine geçirdiğini ve bunu engellemek için onları uyardığını söyledi. Haberde, Beyaz Baretliler’in Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle Rus hükümeti ve Esad rejiminin eleştirisine uğrayan Mesurier’ın ölümünün intihar olarak kabul edilse de şüpheli olduğu öne sürüldü.