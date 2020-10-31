MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Fransa'da kiliseye saldırı! Papazı vuran saldırgan kaçtı
ABONE OL
31.10.2020 - 19:57 | | AA

Son dakika... Fransa'da kiliseye saldırı! Papazı vuran saldırgan kaçtı

Son dakika haberlere göre, Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.

Son dakika... Fransa'da kiliseye saldırı! Papazı vuran saldırgan kaçtı

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.

Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

 

"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de son durum! AFAD'dan yeni açıklama

İzmir'de son durum! AFAD'dan yeni açıklama

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Koronavirüs tablosu açıklandı! 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

Koronavirüs tablosu açıklandı! 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

Sıradaki Haber