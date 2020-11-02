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02.11.2020 - 19:52 | | AA

Son dakika... Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı!

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika... Gürcistan Başbakanı Gakharia, Kovid-19'a yakalandı!

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 

Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi. 

Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.

 

 

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