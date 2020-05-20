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20.05.2020 - 01:10 | | DHA

Son dakika haberi: Abbas: Filistin tüm anlaşmalardan çekildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail’le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Abbas: Filistin tüm anlaşmalardan çekildi

İsrail’i Batı Şeria’da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in ABD ve İsrail’le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. ‘Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu’ söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Atatürk resimleri yansıdıİstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.
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