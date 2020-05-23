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HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
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23.05.2020 - 20:55 | | AA

Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

 

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) ardından küresel ekonominin yeniden normale dönmesi ve canlandırılması sürecini ele aldı." ifadesine yer verildi.

İki liderin, kritik ikili ve bölgesel meseleleri de değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump, Libya'ya yabancı müdahalesinin kötüleşmesine ilişkin endişesinin ve hızla çatışmaların azaltılması ihtiyacının altını çizdi." değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan ile Trump'ın, Suriye'deki çatışmaya acil siyasi bir çözüm bulunması ve ülke geneline insani yardımların ulaştırılabilmesi gerekliliğini de yeniden teyit ettiği vurgulandı.

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