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23.05.2020 - 17:25 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında önemli görüşme: Corona virüs mesajı!

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump'ın, her iki milletin corona virüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında önemli görüşme: Corona virüs mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Erdoğan ve Trump'ın, her iki milletin corona virüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

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