Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüs vaka sayısında korkunç artış!

10.36 - Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, coronavirüs salgını sebebiyle ‘sokağa çıkma yasağının’ uzatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti. Suudi Arabistan’da 4 bin 033 coronavirüs vakası bulunurken, salgında 52 kişi hayatını kaybetti.

10.25 - Rusya'da corona virüs vakaları 24 saat içinde 2 bin 186 artışla toplam 15 bin 770'e yükseldi.

09.30 - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053’e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

09.15 - Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde, bir polis memurunda yeni tip corona virüs tespit edilmesi üzerine aynı karakolda görevli 66 polis evlerinde karantinaya alındı. Muksudpur polis karakolu amiri A. K. Azad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En yüksek ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak, bu karakoldaki 66 polisin tamamını, üst makamların talimatı doğrultusunda iki haftalığına ev karantinasına gönderdik." dedi. Karakolda görev yapan 12 polisten alınan örneklerin Covid-19 testi için başkent Dakka'ya gönderildiğini söyleyen Azad, "Diğerlerinin örnekleri de yakında laboratuvara gönderilecek." diye konuştu. Bangladeş'te şimdiye kadar 482 kişide yeni tip corona virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

08.55 - Myanmar hükümeti, yeni tip corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm uluslararası uçuşlara getirilen yasağın süresinin uzatıldığını duyurdu. Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Facebook'tan yaptığı açıklamada, 29 Mart-13 Nisan arasında geçerli olmak üzere gelen uçuşlar için getirilen yasağın 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti. Sivil Havacılık Departmanından, tedbirin yardım, kargo, yaralı tahliyesi ve özel olarak onaylanmış uçuşlar için geçerli olmayacağı bildirildi. Myanmar'da şimdiye kadar 38 kişide yeni tip corona virüse rastlanırken 3 kişi hayatını kaybetti.