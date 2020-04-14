Son dakika haberi... Canlı blog | Fotoğraflar İtalya'dan! Doktorlar tek tek geziyor

Corona virüse dair son dakika haberlerini anbean aktarıyoruz.

17.40 : Birleşmiş Milletler, 54 Afrika ülkesine yardım göndermek amacıyla hava köprüsü kurdu. BM Dünya Gıda Programı, kurulan hava köprüsü sayesinde yardım uçaklarının 14 Nisan Salı günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Cibuti'ye malzeme götürmeye başlayacağını açıkladı.

Yardım malzemesi taşıyan uçakların Etiyopya ile Sudan, Eritre, Somali ve Tanzanya arasında malzeme transferi yapacağı bildirildi. Akabinde diğer Afrika ülkelerine de malzeme gönderileceği duyuruldu.





Can kaybının en fazla yaşandığı ülkerden biri olan İtalya'da, doktorlar hastalarının morallerini de yüksek tutmak için uğraş veriyor. Bu karede bir doktor hastasının elini tutarak ona destek olmaya çalışıyor.

17.20: Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, imzasını taklit ederek yeni tip corona virüse ilişkin sahte açıklama üretenlerin 20 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.