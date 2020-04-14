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14.04.2020 - 18:11 | | AA / DHA / İHA

Son dakika haberi... Canlı blog | Fotoğraflar İtalya'dan! Doktorlar tek tek geziyor

Dünya genelinde corona virüse yakalanan kişi sayısı bir milyon 947 bini aşarken, 121 bin kişi hayatını kaybetti. Virüse dair son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler

Son dakika haberi... Canlı blog | Fotoğraflar İtalya'dan! Doktorlar tek tek geziyor

Corona virüse dair son dakika haberlerini anbean aktarıyoruz.

17.40 : Birleşmiş Milletler, 54 Afrika ülkesine yardım göndermek amacıyla hava köprüsü kurdu. BM Dünya Gıda Programı, kurulan hava köprüsü sayesinde yardım uçaklarının 14 Nisan Salı günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Cibuti'ye malzeme götürmeye başlayacağını açıkladı.

Yardım malzemesi taşıyan uçakların Etiyopya ile Sudan, Eritre, Somali ve Tanzanya arasında malzeme transferi yapacağı bildirildi. Akabinde diğer Afrika ülkelerine de malzeme gönderileceği duyuruldu.

Son dakika haberi... Canlı blog | Fotoğraflar İtalyadan Doktorlar tek tek geziyor

Can kaybının en fazla yaşandığı ülkerden biri olan İtalya'da, doktorlar hastalarının morallerini de yüksek tutmak için uğraş veriyor. Bu karede bir doktor hastasının elini tutarak ona destek olmaya çalışıyor.

17.20: Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, imzasını taklit ederek yeni tip corona virüse ilişkin sahte açıklama üretenlerin 20 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

Sınırda bulundu! 200 metre derine kadar iniyorTerör örgütü PKK/YPG'ye ait Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi.
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