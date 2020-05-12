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12.05.2020 - 23:00 | | AA

Son dakika haberi: Libya ordusundan Hafter milislerine hava saldırısı

Gelen son dakika haberlerine göre; Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde bulunan mühimmat ve silah yüklü araçları vurdu.

Son dakika haberi: Libya ordusundan Hafter milislerine hava saldırısı

 

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısında yer alan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin hedef alındığı hava harekatı gerçekleştirdi.

Askeri üste bululan silahlı araç ile mühimmat dolu bir aracın hedef alındığı, vurulan araçtaki mühimmatın şiddetli patlamalara neden olduğu ifade edildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

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