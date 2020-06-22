Son dakika haberi: Libya'da çok kritik görüşme! İşte paylaşılan görüntüler...

Toplantıdan sonra Libya hükümeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Başkomutan Serrac, ABD Büyükelçisi ve AFRICOM Komutanı ile Zuvara kentinde görüşerek, Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada, “Toplantıda Libya’da yaşanan askeri alan ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ve Amerika'nın Libya'da istikrarı sağlama çabaları gözden geçirildi. Ayrıca Libya Devleti ile ABD arasındaki stratejik iş birliği çerçevesinde ortak koordinasyon ile terörizmle mücadelede AFRICOM’la iş birliği konusu tartışıldı.” ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Serrac'ın İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli’nin yanı sıra diğer üst düzey komutanların katıldığı belirtildi.

Görüşmelerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen cumartesi günü yaptığı açıklamalar ve Libyalı yöneticilerin sert tepkileri ile yansımalarının ele alındığı değerlendiriliyor.

Libya hükümeti dün yaptığı yazılı açıklamada, "Sisi'nin açıklamalarını reddediyor ve savaş ilanına varan bir müdahale olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmış, başkent Trablus ise, Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale imasında bulunmasını en sert ifadelerle kınamıştı.

Sisi’nin açıklamalarına Libya ordu sözcüsü Albay Muhammed Kununu ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa da tepki gösterdi. Kununu yaptığı yazılı açıklamada, "Kimse bize ders vermeye kalkmasın." derken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başağa da, “Kırmızı çizgiler, Libyalıların kanıyla çizilmiştir. Libyalılar, barış isteyenlerle barış yapmaya hazırdır. Ancak ülkelerini savunmak için savaşa da hazırdır." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.